Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 settembre

Giove, Saturno, Nettuno e Urano sono tutti positivi e vi daranno fascino e simpatia. Siete pronti anche per esibire un po’ il vostro cuore impavido e otterrete ovviamente risultati in tal senso. State sviluppando un ottimo rapporto con i vostri campi specie se avete Urano in affidamento come nati nella seconda decade.

Urano vi rende sensibili e attenti. Non sottovalutate un problema familiare e risolvetelo se siete parte della seconda decade. Luna è benevola e rende la vostra anima ricettiva alle richieste della vostra dolce metà. Nettuno vi aiuta in ufficio se siete parte dei nati tra il 5 e l’11 maggio.

Mercurio vi dà la verve per non stancarvi mai. Saturno è potenzialmente al vostro fianco e vi dà un pizzico di incoscienza mista a capacità di seduzione. Sarà quindi enorme l’eros se siete nati dal 9 al 12 giugno. Con il vostro savoir-faire riuscite ad aggiustare una situazione delicata a lavoro.

Luna vi alleggerisce di qualche piccola tensione familiare. Un gruppo di pianeti non vi fa trovare pienamente in sintonia con il resto (come Marte, Mercurio, Plutone e Sole), specie con fratelli e sorelle. Se nati tra il 12 e il 23 luglio Luna vi farà risolvere qualche piccola insorgenza tra partner, niente di grave però. Venere vi stimola a fare meglio a lavoro se nati nella terza decade.

Periodo strepitoso per ogni decade del vostro segno anche grazie a Mercurio. Marte vi darà forza di azione vincente se nati a luglio: avrete quindi un piglio grintoso e una forma fisica che non vi tradisce, specie se nati dal 14 al 23 agosto. Sarete corteggiatissimi in amore se siete single, Luna spiana i vostri passi. Incassate l’apprezzamento dei capi a lavoro.

Mercurio conclude il mese più bello per voi. Vi sentite utili, vivi, in stato di grazia. Urano, Venere, Luna e Plutone sono tutti positivi. Grandi imprese sentimentali per chi ha come sostegno Venere, specie se siete nati a settembre. Efficienti e brillanti, i vostri colleghi continueranno a stimarvi.

Saturno vi gratifica se siete nati nella prima decade. La vita familiare e quella sociale appaiono armoniche. In amore Venere è la vostra benefattrice specialmente se siete nati dal 10 al 15 ottobre. Chi di voi è ancora single può rallegrarsi perché arriveranno grandi avventure. Non vi preoccupate di essere diplomatici a lavoro e fate vedere con forza ciò che avete realizzato.

Una giornata molto bella vi attende, con una forma fisica abbastanza buona e Venere e Nettuno che vi parlano congenialmente se siete nati nella terza decade. Plutone, Nettuno e Luna vi danno forza se siete single e promettono romantici sospiri. Marte e Plutone vi spianano la strada in ufficio con ottimi risultati.

Marte, Mercurio, Venere e Sole vi aiutano se siete nati in prima e terza decade. Venere in particolare vi rende vivaci in amore specie se nati a dicembre. Nettuno è un po’ negativo ma comunque ci saranno avventure piccanti per i single. Al tempo stesso però, sempre Nettuno vi rema contro e non vi dà la possibilità di esprimervi al massimo a lavoro se nati nella terza decade.

Venere favorisce i nati a dicembre, specie in famiglia. Marte, Mercurio, Luna e Sole vi rendono poco sicuri con voi stessi e con la vostra partner ma chi ha una relazione da tempo non dia eccessivo peso a queste negatività. Urano vi fa intraprendere mosse molto azzeccate a lavoro.

Marte continua la sua benevolenza, specie per i nati a gennaio, dando buona salute fisica e mentale. Nettuno favorisce i nati dal 9 al 13 febbraio promettendo spettacolari successi amorosi, con Marte che darà grande energia sessuale ai nati dal 25 al 30 gennaio. Con senso di responsabilità riuscite a imporvi in ufficio.

Luna è in angolo favorevole e vi rallegra lo spirito, innalzando anche sensibilità e intuito. Nettuno vi spinge a non stare fermi se nati dal 9 al 15 marzo. Chi di voi è un cuore solitario potrà viaggiare verso inesplorati lidi affettivi, sia livello avventuroso che sentimentale. Saturno vi rende prudenti professionalmente se siete nati a febbraio.