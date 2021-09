Oroscopo del 28 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Giove è favorevole e potreste fare molto affidamento sul vostro intuito se siete nati nella terza decade. Marte, Plutone, Mercurio e Sole sono ostili ma vi adatterete. Sole è provocatorio ma benefico in amore e vi aiuta a dosare l’espansività se nati nella seconda decade. Sarete attivissimi sotto il profilo professionale grazie a Urano specie se nati nella seconda decade.

Luna mette in luce la vostra sobrietà e l’atteggiamento calmo e pacioso ma anche quello emotivo ed esuberante. Sempre Luna favorirà le relazioni come anche uno strepitoso Plutone che accende ogni passione, sia sessuale che amorosa. Chi è nato nella prima decade mostrerà grande competenza professionale nel suo campo.

Configurazione astrale un po’ ambigua con Mercurio che tuttavia vi regala piena lucidità. Nettuno non vi infonderà invece sempre una visione d’insieme se nati dal 9 a 13 giugno. Intesa con una persona nuova da migliorare ma sempre positiva, anche perché Mercurio e Luna vi rendono suadenti se nati nella prima decade. Sempre Mercurio vi dona genuina soddisfazione a lavoro.

Venere vi guarda benevola e favorisce i contatti con la vostra parte sensibile ed emotiva. Arte del desiderio e seduzione sono ottimamente coniugate oggi per voi, specie se siete nati dal 2 al 6 luglio, grazie a Urano. Se invece siete nati tra il 10 e il 13 luglio e siete lavoratori indipendenti troverete un’idea innovativa per la vostra attività.

Famiglia, salute e tranquillità economica non vacillano nonostante qualche contrarietà di Saturno. Luna, Marte, Mercurio e Sole sono tutti dalla vostra parte in amore se siete nati nella seconda decade. Sole inoltre favorisce anche i lavoratori di prima e terza decade.

Venere vi dona la possibilità di godere a pieno di questa giornata se nati nella terza decade, il tutto con una forma fisica eccellente e buonumore alle stelle! Se nati nella seconda decade Marte e Venere vi favoriranno in amore, mentre se nati nella terza Plutone vi invita a tenere buoni i capi a lavoro.

Il vostro fascino solare brilla e vi permette di emergere negli sport come il calcio, la pallavolo o la pallanuoto. In amore c’è una speciale alchimia che alimenta la vostra coppia stabile, con Mercurio e Venere che vi favoriscono in particolare se nati dal 4 al 12 ottobre. Mercurio rende i vostri riflessi pronti e scattanti a lavoro, così come Mercurio e Sole insieme garantiscono forma eccellente e serenità interiore.

La vita sociale e familiare potrebbero risentire di qualche pianeta altalenante e avvertirete anche un po’ di stanchezza. Se festeggiate gli anni dal 24 ottobre al 2 novembre fate attenzione a dare al partner più dolcezza e slanci passionali. Plutone vi aiuterà in questa missione. Un pizzico di estro vi aiuterà a superare le difficoltà lavorative grazie a Marte e Luna.

Sole è benevolo donandovi fascino e carisma ma pure empatia, così come anche Mercurio è schierato dalla vostra parte. Se siete single, Venere e Marte sono benefici per i nati di prima e terza decade. Non chiudetevi in casa e lasciatevi andare a inviti particolari. In ufficio datevi da fare ma programmate con tranquillità il fine settimana.

Plutone e Urano sono dalla vostra parte se nati nella seconda o terza decade. Gli affetti, la famiglia e gli amici balzano oggi in primo piano grazie a Venere, in serata Giove inoltre dipingerà atmosfere da sogno per i nati nella terza decade. Plutone infine innalza il vostro livello di ambizione professionale se nati nella terza decade.

Marte, Mercurio, Sole, Giove e Saturno sono tutti vostri alleati sia sul piano privato che sociale. Luna inoltre vi farà accostare a interessi artistici come cinema, teatro o ballo. Luna vi rende generosissimi con la persona amata e cerca di gestire una grande intesa tra voi. Urano è contrario per i nati nella seconda decade quindi accantonate momentaneamente alcuni progetti professionali.

Plutone vi favorisce e vi darà equilibrio nel corpo e nella mente. Venere, Nettuno, Saturno, Urano e Plutone sono favorevoli in amore e vi spianano la strada verso le richieste del partner. Un po’ con la testa tra le nuvole oggi in ufficio ma siete stati al solito infaticabili.