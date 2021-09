Nasce il Premio Sergio Bonelli, dedicato ad un padre del fumetto

Tex, Zagor, Mister No, Dylan Dog, Martin Mystere, Nathan Never. Bastano solo questi personaggi per comprendere cosa ha rappresentato Sergio Bonelli nel mondo del fumetto. Per ricordarlo nasce un premio a lui dedicato, realizzato da Cartoons on the Bay in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore. Il riconoscimento sarà assegnato nel corso del festival dell'animazione e delle arti visive crossmediali di Rai Com che si svolgerà a Pescara dall'1 al 5 giugno 2022. Tra le varie categorie del Premio spiccano quelle di Personaggio dell'anno, di miglior prodotto creativo tratto o ispirato da un fumetto, di miglior fumetto. La giuria è composta da cinque membri. Tra loro, il direttore di Cartoons on the Bay, Roberto Genovesi, e Davide Bonelli, figlio di Sergio Bonelli e direttore generale della Sergio Bonelli Editore. Le opere in gara spaziano da film, videogiochi, serie TV, fumetti, cartoni animati, videoclip musicali, spot pubblicitari, spettacoli teatrali e di strada. Per Genovesi: "Sergio Bonelli ha fatto la storia del fumetto in Italia". Il direttore generale della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli si dice emozionato e parla di un giusto tributo. Con una speranza: "Mi auguro che l'appuntamento possa coinvolgere splendide creatività e voci autoriali"

Chi è stato Sergio Bonelli

Personaggio chiave del fumetto italiano è stato un editore ma anche un autore e sceneggiatore. Come sceneggiatore nel 1961 con lo pseudonimo di Gianni Nolitta ha dato vita con il disegnatore Gallieno Ferri alle avventure dello Spirito con la Scure, alias Zagor. 45 anni fa ha poi creato, sempre firmandosi con il suo pseudonimo, il personaggio di Mister No. Le avventure del personaggio ambientate ell'immensa e inesplorata foresta amazzonica escono proprio oggi nella collana cronologica e abbinate al quotidiano La Gazzetta dello Sport. Sergio Bonelli ha sceneggiato nella sua carriera (a partire dal 1976) le imprese di un altro famosissimo personaggio. Si tratta di Tex. Il personaggio western era stato creato nel 1948 dal papà di Sergio, Giovanni Luigi Bonelli e disegnato da Aurelio Galleppini in arte Galep. Sergio Bonelli è morto a 78 anni nel 2011.