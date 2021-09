Oroscopo del 20 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 settembre.

La terza decade riceve il transito positivo di Giove che darà saggezza e serietà. Saturno e Marte vi guardano un po’ di traverso ma Urano pareggia i conti con la sua positività. Mercurio è imbronciato in amore se nati a marzo ma per fortuna Saturno continua la sua sosta positiva nel vostro segno. Sarete efficienti a lavoro e i vostri meriti saranno riconosciuti.

Urano è felicemente disposto nei vostri confronti anche se chi appartiene alla seconda decade dovrà fronteggiare qualche difficoltà in campo familiare. Luna e Nettuno offrono la chance giusta ai single per farsi notare, mentre a lavoro Sole e Plutone vi fanno ricevere il plauso di colleghi e capi se nati nella terza decade.

Nettuno e Sole ostacolano un po’ le vostre iniziative se fate parte della terza decade. Giove però sarà fedele alleato in amore e vi aiuterà specie se festeggiate gli anni dal 15 al 21 di giugno. Mercurio e Marte vi invitano all’altruismo, senza narcisismi. Se siete nati tra il 15 e il 18 giugno, inoltre, Saturno vi regalerà soluzioni insperate in ambito lavorativo.

Urano vi darà carisma, astuzia e simpatia mentre Venere e Nettuno un mix di estro e fortuna. Marte sarà contrario però per chi pratica sport di squadra. Nettuno e Venere sono strepitosi in amore mentre in ufficio i pianeti bendisposti vi faranno sfruttare adeguatamente un momento notevole.

Urano può darvi alcuni pensieri nella gestione della vita familiare ma rimedierete. La persona amata non gradisce granché i vostri alti e bassi quindi Mercurio vi darà una mano se siete nati nella terza decade. Se invece siete nati dal 14 al 18 agosto avrete bisogno di una pausa di riflessione riguardo ai progetti lavorativi.

Sole vi fa brillare se nati tra il 31 agosto e il 5 settembre. Anche Mercurio è positivo, specie per chi è nato nella seconda decade. Chi è nato nella terza invece beneficerà di un ottimo Marte nella parte emotiva. Plutone infine favorirà i nati della terza decade in ufficio.

Buonumore assicurato da Venere oggi, specie se fate parte della seconda decade. Siete in un vero e proprio stato di grazia, oltre che molto sensibili e la persona che vi ama considera il vostro amore sincero e devoto. Se siete single della terza decade grandi flirt in arrivo. Mercurio e Marte inoltre vi faranno raccogliere alcune sfide molto intriganti per la carriera.

Urano e Saturno sono imprevedibili nella loro negatività ma Sole; Venere, Mercurio, Marte e Nettuno sono invece dalla vostra parte. Se il tempo lo permette fate qualche gita o passeggiata con la vostra dolce metà. Luna vi sorride e vi colma la vita di buon gusto. Nettuno favorisce i lavoratori della terza decade.

Mercurio mette in cima ai vostri pensieri alcune questioni patrimoniali e familiari. Saturno e Giove saranno in tal senso preziosi consiglieri. Venere vi dona una forma eccellente se fate parte della seconda decade. Non cercate amori impossibili ma, grazie a Saturno, considerate la possibilità di costruire un rapporto con una persona fedele e che stimate. Con fermezza e costanza Venere vi fa imporre nel mondo lavorativo.

Umore alto e ottimo livello di intelligenza oggi, nonché una forma fisica brillante. Urano, Plutone e Venere sono tutti molto positivi in amore anche se Marte vi rema un po’ contro. A lavoro siete un po’ stanchi ma Plutone vi promette stabilità al portafogli se nati dal 13 al 15 gennaio.

Marte vi farà correre come gazzelle in una giornata piena di impegni. Anche Saturno sarà con voi dandovi grande lucidità. Luna e Mercurio vi scaldano il cuore se siete single e vi proiettano verso attesi ritorni di fiamma. Marte e Giove vi rendono infaticabili in ufficio.

Plutone, Urano, Luna e Venere sono tutti vostri alleati. In particolare Urano e Luna vi aiutano negli investimenti economici e vi daranno un’ottima forma psicofisica. Lo stesso Urano vi aiuta a esprimere con intensità i vostri sentimenti e darà colpi di fulmine ai single di marzo. Se nati nella terza decade, vi difenderete piuttosto bene da alcune prepotenze lavorative.