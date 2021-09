Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 settembre

Domenica fertile di interessi culturali grazie a Mercurio per i nati della terza decade. Marte vi invita alla prudenza nelle attività sportive se nati ad aprile. Luna apre il vostro cuore sia all’eros che al sentimento mentre se avete scelto la libera professione potrete cogliere occasioni uniche.

Sole e Luna vi rendono frizzanti e capaci per tutta la giornata e in tutte le decadi. Organizzate una bella gita con la vostra dolce metà se siete nati dal 5 al 13 maggio. Se lavorate anche oggi Plutone e Urano vi daranno le carte giuste per trovare una mano vincente.

La vostra concretezza risolverà alcuni problemi familiari oggi e il vostro contributo sarà utile anche agli amici. Marte oggi vi porta a vivere il rapporto di coppia con un enorme trasporto sessuale. Mercurio e Giove vi guardano benevoli e vi fanno anche compiere gesti teatrali e generoso. Sarete dinamici e iperattivi a lavoro se appartenete alla prima decade, grazie a Mercurio.

Sole vi dà agilità e spigliatezza in ogni aspetto, oltre che bellezza fisica impeccabile. Mercurio, Plutone e Marte sono dissonanti in amore per i nati di prima e terza decade e anche se Urano è positivo dovrete essere in grado di maneggiare i sentimenti con cura e delicatezza. Se siete liberi professionisti farete del vostro meglio oggi se nati dal 7 al 12 luglio.

Marte innalza il vostro entusiasmo e vi rende grintosi, sia in famiglia che all’esterno di essa. Saturno è lievemente contrario per i nati della prima decade mentre Luna favorisce i nati in luglio in ambito amoroso e i single nati tra il 2 e il 9 agosto. Marte vi spiana la strada lavorativa se nati dal 16 al 20 agosto.

Luna resta ostile ma non è niente di grave, momenti altalenanti per i nati a settembre e il gentil sesso. Anche Nettuno è contrario ma Plutone è molto positivo in amore se siete nati tra il 10 e il 14 aprile. Nettuno inoltre è ostile anche a lavoro, quindi cautela nelle spese!

Nubi passeggere che non incrinano però il momento attuale. Se nati a ottobre Saturno, Marte, Mercurio e Giove saranno a vostro favore, così come anche Venere se nati a settembre. I single vivono un momento di fascino con Mercurio e Marte benevoli sempre se nati a settembre. Se invece siete nati nella terza decade Plutone sarà contrario in ufficio ma Saturno spianerà i vostri passi.

Urano vi contrasta un po’ portando nervosismo e tensioni ma per fortuna Nettuno rimedia. In amore Plutone lavora per migliorare il vostro rapporto di coppia se nati dal 12 al 16 novembre. Un po’ di fantasia in più in ufficio non guasterebbe: Luna è dalla vostra parte.

Marte produce grandi energie mentali per le prime due decadi. Venere è in splendido aspetto e vi apre a una rinnovata sintonia con il partner se fate parte di prima e terza decade, anche Marte inoltre sarà vostro alleato. Se lavorate anche oggi Venere vi favorirà se siete nati nella prima decade.

Plutone vi dà calma e logica così come Urano se nati dall’1 al 5 gennaio. Eros e sentimento saranno insieme in questo momento grazie a Plutone se siete nati nella terza decade. Se siete liberi professionisti o artisti troverete presto la strada per il successo!

Giove e Saturno, insieme a Luna e Nettuno, alzano il vostro livello di simpatia e di senso dell’umorismo. Potete aprire il vostro cuore a nuove o rinnovate passioni, anche perché Nettuno e Mercurio lavorano per darvi dei colpi di scena! Un lucido Saturno vi fa raccogliere risultati notevoli se nati nella prima decade.

Sole è ancora ostile e stressa un po’ il vostro fisico se fate parte della terza decade. Luna però è bellissima e sarà vostra benefattrice in amore. Sole, se nati dal 9 al 15 marzo, vi pone sfide da superare in ufficio anche grazie a Plutone e Urano.