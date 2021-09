Oroscopo dell’8 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Aria espansiva e di leggerezza oggi con Venere, Plutone e Mercurio che però sono ostili, anche se niente di grave: solo lievi nervosismi in famiglia se siete nati nella prima decade. Momento sì per l’amore: Giove stimola emozioni ed eros se appartenete alla terza decade. Astri benefici per il vostro lavoro se siete nati nella terza decade.

Luna, Marte e Plutone vi favoriscono se nati nella terza decade. A fronte di qualche malumore in famiglia reagirete con leggerezza di spirito. Il vostro desiderio di affetto e condivisione trova riscontro nel vostro partner grazie a Sole. Plutone vi dona eccezionali capacità lavorative se siete nati nella terza decade.

Una bella Venere vi favorisce se nati nella terza decade. Ottimismo e fortuna sono dalla vostra, anche se magari le situazioni economiche e sociali non sono tra le migliori. Senso dell’umorismo e simpatia saranno le vostre armi migliori oggi, con Marte che inoltre vi darà grande salute psicofisica. Venere e Mercurio aiuteranno la fase amorosa sia nei contatti che nella delimitazione degli spazi. Vi concedete qualche spesa frivola senza preoccuparvene troppo.

Marte vi protegge e godrete così di un particolare carisma nel settore privato e familiare. Luna, Venere, Plutone e Mercurio abitano in segni ostili e quindi vi complicano un po’ il quotidiano. Un senso di irrequietezza vi prende in amore: se siete in coppia, cercate di costruire interessi esterni a esse. Se siete single vi lancerete in grosse avventure se nati nella terza decade. Urano vi dona la capacità di essere oculati nelle spese.

Diversi pianeti vi guardano bene, tra cui anche Sole che vi rende suadenti e persuasivi. Venere e Luna sono fortunati e vi renderanno capaci di esternare un forte calore umano nei confronti della dolce metà se nati dal 15 al 22 agosto. Se siete single Mercurio vi renderà attraenti. Prudenza nelle spese come suggerito anche da Mercurio.

Urano ravviva la vostra vita familiare anche se dovrete cercare di non farvi frastornare emotivamente da una questione patrimoniale. Marte, Sole e Plutone vi sostengono con vigore se siete parte della terza decade. Mercurio è positivo e vi renderà svegli e furbi. In amore Luna transita in aspetto armonico se siete nati nella terza decade, mentre Plutone e Venere innalzano il vostro eros se single. Urano vi renderà molto oculati nelle spese se fate parte della seconda decade.

Atmosfera frizzante nell’aria grazie a Mercurio. Plutone invece vi disturba e vi rende irrequieti in famiglia ma pure istintivi. Luna, Venere, Saturno, Giove e Mercurio sono tutti positivi se festeggiate gli anni dal 24 al 29 settembre. Favorite le discipline sportive orientali come judo e karate. Il vostro talento migliore in amore resta la capacità di ascolto: dedicatevi al vostro partner con paziente comprensione grazie a Luna. Plutone vi consiglia di non lasciarvi sedurre dagli acquisti frivoli se nati nella terza decade.

Saturno insiste con la sua negatività e prende di mira i nati nella prima decade. Tenete dunque un basso profilo, soprattutto in famiglia e nell’ambiente lavorativo. Sole vi infonde forza morale ma non sottoponete il fisico a grossi sforzi, anche perché Urano è ostile. Plutone rende la comunicazione in amore molto sincera e schietta se nati nella seconda decade. I nati dal 13 al 17 novembre avranno Nettuno in angolo magnifico. I single godranno di un fascino irresistibile, mentre Marte spianerà i vostri passi con razionalità se siete nati nella terza decade.

Sole, Marte e Nettuno vi contrastano ma niente di grave. Siete un po’ troppo presi da altro per allenare il vostro fisico in palestra. In amore con Giove e Venere il cuore batterà forte e incontrerà l’approvazione di chi vi piace. Successi anche per i single. Giove è molto benevolo in ufficio se festa parte dei nati tra il 15 e il 20 dicembre.

Scenario di settembre positivo con Sole che andrà in aiuto dei nati nella seconda decade mentre quelli della terza si faranno carico della presenza di Plutone. Nettuno vi avvicinerà a interessi creativi se appartenete alla terza decade, anche se chi è nato nella prima potrebbe sentirsi un po’ trascurato in amore. I single della terza decade metteranno a segno conquiste esaltanti. Se lavorate con il Denaro Giove vi permetterà di maneggiarlo bene.

Ottimismo, ilarità, benessere psicofisico: questo vi porteranno in dona Luna, Venere e Mercurio, specie se fate parte dei nati dal 25 al 28 gennaio. Nettuno, Saturno e Giove vi regalano soddisfazioni in amore se nati nella terza decade, mentre il vostro intuito vi farà cogliere una grossa possibilità economica.

A eccezione di Marte e Sole tutti gli altri pianeti sono schierati dalla vostra parte, in particolare Urano, Giove, Saturno e Plutone. Fate però attenzione a non esagerare con le ambizioni. Nettuno è molto bello se appartenete alla seconda decade e vi aiuta a realizzare nuovi progetti. Giove, Urano e Plutone sono molto stimolanti per la parte erotica ed emotiva. Luna vi rende prudenti e capaci di maneggiare denaro se svolgente una professione che riguardi la vendita o il commercio.