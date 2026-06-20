Oltre ai primi tre premi, sono state assegnate anche le menzioni speciali. La prima riceverla è stata la Calabria, che ha ottenuto quella per i “Cammini” con il Cammino del Normanno. Lungo 163 km, l'itinerario si snoda tra Tirreno e Ionio, seguendo le antiche vie interne di crinale, borghi in pietra e paesaggi tra memorie medievali e natura. Un percorso che unisce territorio e racconto tra alture e storia.

Courtesy Green Road Award