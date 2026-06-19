Si chiama Matteo Colzani, viene da Seregno (in provincia di provincia di Monza e della Brianza) ed è il miglior barista italiano. Il vincitore della gara finale di Espresso Italiano Champion, tenutasi il 17 e il 18 giugno a Faenza, si è aggiudicato la competizione e accede alle finali internazionali che si svolgeranno il prossimo novembre presso la Factory 1895 di Lavazza a Torino. Classe 1989, dopo gli studi in campo economico ha cominciato a gestire dal 2011 la caffetteria aperta e ideata insieme al padre a Seregno. Grazie a questa esperienza si è appassionato al mondo della caffetteria e della somministrazione, approfondendo le competenze attraverso corsi di formazione che gli hanno permesso di diventare maestro del caffè e assaggiatore certificato Iiac.

Espresso come "ponte tra persone, storie ed esperienze"

“Questa - ha detto Colzani - è la gara più importante per me, quella a cui sono legato più di tutte. Ho avuto bisogno di qualche minuto per realizzare questa vittoria, ma è stato veramente bello. Io mi definisco un veterano di Espresso italiano champion poiché sono diversi anni che partecipo e per me l’espresso è un ponte tra persone, storie ed esperienze diverse ed estrarre una tazzina è un ordinario gesto stra-ordinario”. “Questa manifestazione - ha dichiarato Alessandro Borea, presidente Istituto espresso italiano - rappresenta ormai un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la formazione continua e per l’espressione professionale del barista italiano: attraverso il confronto diretto e l’utilizzo di standard condivisi, i professionisti hanno l’opportunità di affinare competenze, valorizzare il proprio talento e contribuire a rafforzare la cultura dell’espresso di qualità. In questo senso l’Espresso italiano champion è il luogo in cui la tradizione del caffè al bar incontra l’innovazione e dove il ruolo del barista emerge in tutta la sua centralità”,