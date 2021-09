Premio Campiello 2021, vince Giulia Caminito con 99 voti

Al secondo posto Paolo Malaguti, poi Paolo Nori

Nori: "La forza di un classico? Sta nella capacità di far sanguinare"

Al secondo posto è arrivato Paolo Malaguti con 80 voti per 'Se l'acqua ride' (Einaudi) in cui ci trasporta lungo i canali veneti quando tutto sta cambiando, negli anni '60, con la storia di Ganbeto. "Forse abbiamo avuto troppa fretta, abbiamo avuto poco affetto per il mondo di prima" ha spiegato Malaguti. A larga distanza Paolo Nori con 'Sanguina ancora' (Mondadori), dedicato all''incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij,37 voti. Al quarto, quasi a pari merito con Nori, 'La felicità degli altri' (La nave di Teseo) di Carmen Pellegrino, 36 voti, storia di una donna che ha imparato a parlare con le ombre, Cloe, in cui la scrittrice ha dato voce al dolore per la perdita del fratellino e al desiderio di essere amati e al quinto Andrea Bajani con 'Il libro delle case' (Feltrinelli), già nella cinquina del Premio Strega 2021, in cui racconta la storia di io indefinito costruita attraverso le case che ha vissuto.