Oroscopo del 30 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Periodo brillante che prosegue grazie a Luna che continua a favorire i nati nella seconda decade. Urano vi infonde spirito propositivo e forza decisionale. In amore Nettuno vi sostiene se siete nati ad aprile con una giornata ultra dinamica che vi attende con la vostra dolce metà. Non vi accontentate in ufficio ma ambite a fare il salto di qualità.

Marte, Plutone e Urano vi rendono ottimisti verso il quotidiano, anche se alcune incombenze sono comunque dietro l’angolo. Marte fa la vostra fortuna in amore specie se siete nati dal 12 al 16 maggio. Il consiglio di colleghi o amici in ufficio sarà prezioso, quindi seguite la loro esperienza.

Luna vi infonde ottimismo e volontà di armonizzare la vostra vita, anche se il clima è un po’ turbato in generale. Mercurio forma un ottimo aspetto con la Luna e vi dona lungimiranza nel comprendere le vostre esigenze di coppia, specie se siete nati tra il 14 e il 17 giugno. Se appartenete alla terza decade avrete risultati lavorativi ottimi in tempi brevi.

Gli astri vi guardano con benevolenza oggi. In amore però Venere, Mercurio e Plutone sono un po’ imbronciati se siete single e festeggiate gli anni tra il 9 e il 16 luglio. Urano, Marte e Nettuno sono però a vostro favore se siete parte della terza decade. Siete molto abili a gestire i vostri soldi ma non lasciatevi tentare dallo shopping selvaggio se siete parte della terza decade.

Mercurio vi rende razionali e sicuri se festeggiate gli anni a luglio. Giove, Saturno e Urano mettono inoltre un po’ di sale alla giornata! Venere promette colpi di fulmine ai nati tra il 7 e il 12 agosto. Sole inoltre vi guarda benevolo se lavorate oggi e se siete nati dal 25 al 29 luglio.

Nuovo giorno molto produttivo in cui mettete in scena la vostra infaticabile energia. Sole è positivo se festeggiate gli anni in agosto, condizione psicofisica abbastanza soddisfacente con stato di salute ottimo. Vi spendete molto affinché il vostro partner possa avere accanto le migliori condizioni di benessere, specie se siete nati in seconda o terza decade. Marte, Plutone e Urano sono in buon aspetto per seconda e terza decade in ambito lavorativo.

Cielo limpido malgrado Plutone sia ancora contrario se nati dal 15 al 18 ottobre. Mercurio vi consente di attivarvi per ottenere esiti soddisfacenti negli sport. Luna vi sorride in amore se siete nati dal 13 al 17 ottobre mentre in ufficio Plutone potrebbe farvi avvertire un po’ di stanchezza se siete nati nella terza decade.

Nuvole passeggere non incrinano l’ottimo momento che state vivendo. Saturno è dissonante e vi segnala che dovrete fare qualcosa di più per sorprendere gli altri, specie se appartenete alla terza decade. Marte vi infonde la sicurezza necessaria in voi stessi per il campo amoroso, specie se appartenete alla seconda decade. Nettuno è in grado di raffinare i vostri risultati operativi a lavoro se nati dal 9 al 13 novembre.

Venere si trova in posizione molto congeniale e fortunata per voi. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella il cielo vi fornisce grosse opportunità oggi, questo se siete nati tra il 29 novembre e il 5 dicembre. Mercurio vi introduce una rete importante in ambito lavorativo, specie se festeggiate gli anni a novembre.

Un po’ nervosi oggi anche se non avreste motivi per esserlo. C’è il desiderio di fare una gita o un piccolo viaggio con la vostra dolce metà: Urano e Nettuno vi daranno lo slancio per organizzare. Urano ancora, in ufficio, vi porta però una strana apatia, specialmente se siete nati tra il 9 e il 14 gennaio.

Non è tutto come vorreste oggi, specie in famiglia. Ma il vostro spirito propositivo vi permetterà di superare gli ostacoli! Se festeggiate gli anni nella terza decade avrete modo di godervi alcuni momenti felici con la vostra dolce metà. Chi invece nasce tra il 29 gennaio e il 3 febbraio faccia attenzione a non prendere abbagli scambiandoli per grandi amori, questo perché Urano è contrario. Se lavorate nell’ambito della comunicazione o di internet Mercurio vi farà arrivare conferme inattese se nati dal 21 al 26 gennaio.

Giove contribuisce a rendere speciale questa giornata. La lucidità di giudizio vi assiste specialmente se siete nati a marzo. Vi lasciate coinvolgere inoltre da una nuova passione che infiamma i vostri sensi. A lavoro otterrete alcuni riconoscimenti per la vostra bravura se siete nati tra il 5 e il 12 marzo.