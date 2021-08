Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 agosto segno per segno

Un trend molto favorevole caratterizza il vostro agosto, con Giove sempre pronto a starvi accanto. Avrete esperienze sentimentalmente irripetibili oggi con Giove che metterà – insieme a Nettuno – l’ingrediente della passione per chi è nato tra il 27 e il 31 marzo o tra il 9 e il 13 aprile. Molti di voi avranno la possibilità di avanzamenti di carriera a lavoro.

Un intero Olimpo vi sostiene oggi, dandovi forma fisica molto buona. Non trascurate la vostra dolce metà e cercate di dare continuità al legame di coppia. Grandi successi per i single in cerca di avventura. Se siete parte della terza decade e svolgete una libera professione, Plutone vi fornirà l’estro necessario per aumentare la vostra bontà lavorativa, anche in caso di nascita tra il 14 e il 17 maggio.

Marte, Sole, Mercurio e Nettuno dissonanti per i nati nella seconda e nella terza decade. Un bisogno di comunicare vi prende in ambito amoroso e se appartenete alla seconda decade non forzate troppo la mano, perché Nettuno e Mercurio vi metteranno i bastoni tra le ruote. Con abilità e competenza concludete tutte le vostre mansioni in ufficio.

Venere vi tiene il broncio se fate parte della seconda decade nel settore familiare ma niente di grave. Giornata in cui sentite un po’ il bisogno di evasione dalla relazione, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Lavorativamente porterete a termine tutti gli impegni oggi con il vostro tipico estro.

Venere vi gratifica l’Io e vi fa lo spirito leggero, dandovi entusiasmo e voglia di vivere. Sempre Venere vi darà grosso affiatamento in amore, regalandovi un momento molto fortunato. I rapporti con i capi a lavoro sono molto buoni grazie a Marte.

Una splendida posizione del Sole vi favorisce. Se siete nati nella seconda e nella terza decade potete contare sull’azione di Urano e Plutone che vi danno carisma in amore. Niente e nessuno può sfuggirvi in ambito lavorativo perché Mercurio vi renderà attenti se siete nati dal 12 al 20 settembre.

Configurazione discreta con Plutone se siete nati a ottobre. La scintilla della passione scocca con qualcuno che di recente è entrato nei vostri radar. Servirà invece la vostra saggezza in ufficio per risolvere alcuni problemi. Mercurio è in splendida posizione se nati dal 17 al 22 ottobre.

Urano è un po’ ostile se siete nati nella seconda decade ma tutto non troppo grave, cercate di sostenere maggiormente gli impegni con la famiglia. Un po’ di stanchezza caratterizza il legame fisso ma non fate scelte che possano offuscare il vostro cuore, soprattutto se siete nati dal 25 al 31 ottobre e dal 10 al 18 novembre. Riuscite a risolvere una faccenda lavorativa con abilità e bravura.

Un giorno molto fortunato con Giove che esalta i nati nella terza decade. Venere, Giove, Plutone e Saturno si trovano inoltre positivi e vi garantiscono un’ottima intesa erotica in amore. Nasceranno amori di lunga durata. Giove e Plutone se siete nati nella terza decade vi renderanno decisi in ufficio.

Marte è sempre felicemente disposto e vi darà un periodo di serenità. Luna è favorevole ma Venere contraria, quindi potreste avvertire qualche lieve forma di stanchezza e di silenzio nelle relazioni amorose. Se lavorate anche oggi, Urano vi farà fare passi concreti e disciplinati in avanti, specie se nati tra il 4 e il 13 gennaio.

Giove, Venere, Nettuno, Plutone e Saturno sono tutti dalla vostra parte e daranno entusiasmo al vostro modo di fare a volte troppo razionale e pacato. Momento molto positivo per i sentimenti, specie per gli amori che riguardano i nati tra il 29 e il 31 gennaio e dal 3 al 13 febbraio. La giornata lavorativa scivola via senza troppe difficoltà.

Urano e Nettuno vi aprono a una giornata briosa. La vita familiare si alimenta di senso di partecipazione e in amore vivete una bella fase di espansività. Saturno vi rende lucidi e sicuri delle vostre scelte se festeggiate gli anni dal 26 febbraio al 4 marzo. Plutone a lavoro vi darà il carburante per l’impegno quotidiano.