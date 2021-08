Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 agosto segno per segno

Un bel Giove vi continua a dare grande carica vitale che impegnate in ogni attività, specialmente negli sport come tennis, ping pong o nuoto. Momento particolarmente felice per la vostra vita affettiva con Nettuno che vi dona influssi molto positivi. Urano invece vi fornisce forza di volontà per imporvi se siete nati nella prima decade. Un consiglio di lettura per questa domenica? “Il colibrì” di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega.

Marte e Mercurio vi aiutano a risplendere ma pure Luna, Nettuno e Urano sono dalla vostra parte, così come anche Plutone. Questi pianeti vi favoriranno in tutte le decadi, in particolare Urano consente ai nati nella prima di procedere verso grandi miglioramenti. Luna, Urano e Nettuno vi donano grande capacità di personalità affettiva, sia che vogliate un legame fisso o uno meno stabile. “Il vento accarezza le nostre anime” di Lorenza Foschini è il consiglio di lettura di oggi.

Calma ed equilibrio oggi in tutti gli ambiti. Se siete nati nella prima decade potete contare su forza decisionale e capacità di razionalizzare. Una sintonia amorosa vi caratterizza oggi, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade, con il vostro partner. Il libro consigliato per oggi è “Febbre” di Jonathan Bazzi.

Venere non vi dona oggi quelle intuizioni che generalmente vi capiscono di comprendere in anticipo ciò che sta succedendo. In famiglia un po’ di inquietudine ma la vostra forma fisica sarà discreta e protetta da Urano, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Non date peso a un momento di apparente chiusura nella relazione: un po’ di silenzio metterà tutto a posto. Il libro giusto per oggi è “M. – Il figlio del secolo” di Antonio Scurati.

Urano, Saturno e Giove sono dissonanti e vi disturbano un po’ sia in ambito familiare che amichevole. Un grande slancio passionale però vi anima la giornata e avrete enormi successi erotici, oltre che colpi di fulmine se siete nati a luglio o siete della prima decade. “Menzogna e sortilegio” di Elsa Morante è il libro giusto per questa domenica.

Urano, Marte e Sole vi stimolano a realizzare nuove iniziative, con Venere che vi donerà intuizioni illuminanti. Se siete single Urano vi darà qualità molto audaci quando nessuno se lo aspetterebbe: diventerete grandi seduttori, specie se siete nati dal 9 al 13 settembre. Il consiglio di lettura di oggi riguarda il grande Andrea Camilleri e il suo “Il re di Girgenti”.

Plutone vi provoca qualche lieve dinamica di confronto in famiglia ma Saturno e Venere sono favorevolissimi per i nati di prima e seconda decade. Curiosi e affettivi, vi interessa il contatto umano più del profilo romantico. Saturno predilige un cuore costante nelle relazioni di coppia, specie se nati nella seconda decade e di sesso maschile. Se siete single sarà più facile incontrare persone simili a voi. L’appassionante lettura di oggi potrebbe essere “Cuori di nebbia”, romanzo di Licia Giaquinto.

Situazione astrologica con Venere, Luna, Sole, Mercurio e Marte tutti vostri amici, che vi daranno solidità mentale e amorosa. Raggiungerete infatti un pieno affiatamento con la persona a voi cara e il vostro carattere accogliente cercherà di esaudire ogni desiderio. Venere è guardiana dei vostri passi se nati dal 25 al 30 ottobre. “Questa sera è già domani” di Lia Levi è il libro consigliato oggi.

La vostra forma fisica è buona se siete nati in prima o seconda decade. Una bella sintonia con la persona amata si realizzerà grazie a Venere, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Se siete single apritevi con curiosità ai social. “La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano è il vostro libro chiave di oggi.

Una bella comitiva di pianeti vi favorisce, nello specifico Mercurio, Marte, Sole. Venere però si trova in aspetto contrario e non vi darà grande sicurezza. Se fate parte della terza decade non chiudetevi in casa se siete single, anzi, andate in cerca di una persona! Nettuno e Plutone vi aiuteranno. “Come una storia d’amore” di Nadia Terranova è la lettura consigliata.

Venere è oggi molto positiva, quindi fatevi sentire in famiglia e siate magnanimi ma al tempo stesso forti. Un’alchimia di sensi vi aspetta oggi con la vostra dolce metà, specie se da poco avete incontrato una persona nuova e siete nati a gennaio. Il libro consigliato per questa giornata è “Le otto montagne” di Paolo Cognetti.

Luna, Giove, Urano e Plutone vi guardano benevoli, regalandovi armonia in famiglia e nel gruppo di amici. Vi rianimate con l’organizzazione di feste o eventi conviviali. Marte e Mercurio vi disturbano un po’, quindi non prendete decisioni troppo definitive a livello generale proprio oggi. Luna è nel vostro segno e farà emergere il lato sentimentale dell’amore, oltre che quello fisico-passionale, specie se siete nati dal 14 al 18 marzo. Il vostro consiglio letterario per oggi? “Il desiderio di essere come tutti” di Francesco Piccolo.