Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 agosto segno per segno

Profilo di transiti abbastanza positivo sia in campo amichevole che familiare. Plutone vi guarda un po’ imbronciato in amore ma in compenso Sole e Luna vi spalleggiano con la parte passionale ed erotica del sentimento, specie se festeggiate gli anni dal 15 al 20 aprile. Quali sono gli alimenti che il vostro segno predilige? Sicuramente quelli piccanti, decisi, così come anche i dolci.

Sole vi darà un piccolo fastidio, fate attenzione soprattutto alla fase genitori-figli se siete nati dal 30 aprile al 7 maggio. Lievi discrepanze in amore ma Venere molto positiva annuncia comunque una giornata di notevole sintonia se nati dal 16 al 20 maggio. Venere e Giove vi consigliano di cucinare e provare soprattutto la cucina vegetariana.

Giove e Saturno sono in ottimo rapporto nel vostro segno se nati dal 31 maggio al 6 giugno. Grande ricettività nella fase amorosa se siete invece nati dal 26 maggio al 6 giugno. Se siete in grado di cucinare, molti di voi si diletteranno in squisiti piatti grazie a Plutone.

Giornata post Ferragosto con Mercurio e Marte che gratificano i nati nella prima decade. Dissonanza di Venere in amore per i nati tra il 22 e il 25 giugno ma con calma, delicatezza e attenzione tutte le difficoltà rientreranno. I dolci, i latticini e i gelati vi faranno gola in questa giornata.

Il cielo si fa sempre più sereno per voi, nonostante Urano vi contrasti. Venere però vi guarda benevola per darvi una forma spettacolare specie se siete parte della prima decade. Passione e sentimento si combineranno con grande efficacia oggi, specialmente se siete nati dal 10 al 17 agosto, grazie a Sole. Ai fornelli siete imbattibili e avrete voglia di mettervi alla prova!

Qualche nube passeggera oggi dovuta alla stanchezza portata da Urano. Venere però continua a sorridervi in amore e fa battere il vostro cuore all’unisono con quello del vostro partner. Se appartenete alla prima decade, con il vostro carattere riuscirete a raggiungere risultati da chef di ottimo livello, sorprendendo amici e parenti.

Ottimi effetti nella vita relazionale ma anche nel rapporto con amici e familiari grazie a Venere. Aspetto e forma fisica sono strepitosi e vi accompagnano oggi se nati nella prima decade. Plutone è un po’ dissonante e quindi meglio non siate troppo silenziosi con la persona amata, al contrario comunicate in maniera netta e profonda. Un segno artistico come il vostro non può che rappresentare piatti gourmet e chef stellati! Grande predilezione per le cipolle cotte e gli agrumi.

Luna vi darà la chance di sfruttare l’esigenza di relax se nati a ottobre. I nati a novembre avranno Saturno e Sole contrari quindi dovranno brigare in famiglia e con i figli soprattutto. Un nuovo interesse sentimentale invade il vostro carattere già passionale e istintivo. Abbandonatevi dunque alla tempesta di sensazioni che tale sentimento genera. Arrosti e robuste carni grigliate sono il vostro piatto forte in cucina.

Luna vi consiglia un po’ di relax con la lettura di libri. Giove e Saturno invece vi promettono un’intesa eccellente con la vostra dolce metà, anche se Nettuno porrà invece delle limitazioni nel rapporto. Giove vi consente di cucinare molto bene le pietanze delle culture straniere.

Mercurio, Marte, Urano, Nettuno e Plutone sono tutti dalla vostra parte, anche se la vita familiare oggi potrebbe porvi dei limiti. Non siete un segno romantico ma oggi, grazie a Nettuno, vivrete un sentimento molto lirico e dolce con la persona che avete scelto. Prediligete in cucina piatti semplici e naturali, privi di troppe complicazioni.

Una giornata tutta da inventare e assaporare con verve. Venere è esuberante e vi guarda amorevole nel rapporto di coppia se siete nati dal 21 al 27 gennaio. Occasioni d’oro anche per i single. Odori, gusti e sapori sofisticati sono alla base della vostra cucina.

Configurazione ottimale con quasi totale assenza di negatività oggi. Urano è in forma strepitosa a livello psicofisico così come invece Giove, Plutone e Saturno aumenteranno le vostre ambizioni in generale se siete nati nella terza decade. Recuperate un po’ di tempo per lo sport! Desiderio di quiete e di un rapporto esclusivo in vece in amore: Saturno e Plutone benefici vi faranno rintanare con la vostra dolce metà. Siete bravissimi a cucinare ogni genere di pietanza in cucina!