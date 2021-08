Oroscopo del 6 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Un gruppo di pianeti continuerà a spalleggiarvi, nello specifico Sole e Giove soprattutto appartenete a seconda e terza decade. Nettuno stabilizza la vostra vita familiare se siete nati nella terza decade e vi dà anche un grande impatto emotivo sulla persona che avete scelto, sempre se fate parte della terza decade. Grande eros inoltre se siete nati ad aprile. Le vostre attitudini professionali vanno in direzione di un’attività con ruolo di comando o qualcosa di artistico.

Un cielo armonioso in questa giornata con Nettuno e Plutone che vi danno soluzioni se nati a maggiore. Urano vi permette di essere teneri e dolci con la persona che avete scelto al vostro fianco. Chi è single potrà fare affidamento su Luna e Venere se nato nella seconda decade. I vostri talenti lavorativi riguardano prevalentemente agricoltura, giardinaggio, medicina e giurisprudenza.

Buoni influssi da parte di Giove se siete nati a luglio. Riuscite a dedicarvi con amore e dedizione alla persona che avete scelto, mentre se siete single imparate a lanciarvi verso avventure notevoli grazie a Mercurio che favorisce i nati della seconda decade. I talenti collegati a voi riguardano, il commercio, la vendita o la pubblicità.

Profilo dei transiti discreto con Luna che vi farà recuperare un’intesa amorosa con la vostra dolce metà, specie se siete nati nella seconda decade. Luna vi dà vocazione inoltre per la psicologia, la pediatria e la ginecologia.

Sole aumenta il vostro estro oggi se nati nella seconda decade, avrete dunque un buon tono vitale e affronterete tutto con piglio grintoso. Marte, Venere, Sole, Luna vi daranno inoltre un grosso eros in amore. Per il nuovo lavoro potreste diventare un pilota di aerei, vista la vostra vocazione per il volo.

Vita familiare che non intralcia quella più intima con la dolce metà. Plutone vi dona la capacità infatti di gestire le due situazioni in maniera distaccata. Venere vi manda sempre influssi positivi per aumentare la meraviglia del vostro attuale rapporto di coppia, specie se fate parte della seconda decade. Luna è positiva ma vi dà un po’ di irrequietezza. L’artigianato e l’abilità manuale saranno le scelte di Mercurio per quanto riguarda i vostri talenti.

Giornata con divertimento assicurato: se siete in vacanza vi godete la bella atmosfera che avete attorno. Venere benefica vi regala dolci momenti insieme alla vostra anima gemella. Saturno vi indirizza verso professioni giuridiche ma anche creative, come per esempio la poesia e la pittura.

Firmamento astrale con Plutone che vi dona grande forza se nati dal 14 al 18 novembre. Se fate parte della terza decade Nettuno vi favorirà in una storia d’amore nata da poco. Ancora Plutone inoltre vi spinge a giocare con il vostro talento attivo in politico o in borsa, mentre Marte vi suggerisce di provare le professioni artistiche.

Venere e Marte sono un po’ imbronciati se nati nella seconda decade. Si impone quindi la necessità di una scelta di costruzione e di programmazione paziente per la vostra relazione. Le vostre attitudini, secondo Giove, vi portano a svolgere lavori dove possa contare molto la voce, tra cui avvocati e ingegneri.

Un nuovo giorno abbastanza sereno grazie a Urano, che vi favorisce in famiglia se fate parte della seconda decade. Venere vi continua a voler bene se appartenete alla seconda decade e se il vostro cuore è ancor libero, quindi lasciatevi aperte molte porte. Siete un segno concreto e laborioso, quindi Saturno vi consiglia una vocazione politico-economica.

Mercurio è molto fortunato e vi dà serenità in campo familiare e amicale. Luna vi promette capacità di sintonizzarvi con la vostra dolce metà. Urano inoltre vi regala capacità tecnologiche di prim’ordine da sfruttare ovviamente nelle sedi professionali. Nettuno invece vi consiglia la carriera musicale.

Urano, Luna, Giove e Nettuno vi donano una smagliante forma psicofisica che mette in evidenza la vostra bontà nella cerchia di amicizia. Momento di coinvolgimento appassionato e di emozioni alle stelle in amore con il vostro partner, specie se fate parte della prima decade. Urano vi sorride e vi regala un’estate quasi magica! Nettuno, Luna e Giove vi segnalano soprattutto di lavorare come infermieri o persone che si occupano di chi è in difficoltà. Potenzialmente però apritevi strade creative nel cinema o nel design.