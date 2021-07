Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 luglio

Luna in posizione fortunata rende il vostro spirito lieve e vi apre alla socialità. Chi è nato tra il 14 e il 17 aprile dovrà fare attenzione agli eccessi eno-gastronomici per via di Plutone imbronciato. Si annuncia una giornata moto serena in amore, mentre in ufficio il Sole vi garantisce una borsa piena specie se siete nati nella prima decade.

Una configurazione abbastanza positiva con Venere al vostro fianco. Plutone è molto vigoroso e vi dona una straordinaria forma erotica se siete nati tra il 14 e il 17 maggio. Venere avvalora inoltre le indicazioni positive. Sole però è contrario e vi invita a non fare passi falsi se siete nati tra il 3 e il 9 maggio. Quando volete, sapete essere molto magnanimi con i vostri familiari.

Esibite il vostro fascino spiritoso per interrompere momenti di apatia. Il vostro stato di salute risulterà particolarmente tonico, specie per i nati nella terza decade. Inoltre, sempre se appartenete a questa decade, tenete sempre il lumicino della razionalità acceso anche nelle cose amorose. Prudenza con lo shopping però, mi raccomando!

Venere vi allieta la giornata se siete nati nella prima decade. Ci saranno alcune contrarietà che si allontaneranno, mentre di contro in amore sarete sensibili, profondi e dediti grazie a uno splendido Urano per i nati dal 28 giugno al 5 luglio. Se invece siete nati tra il 10 e il 14 luglio Nettuno vi favorisce se lavorate in campo artistico.

Giornata gioiosa a livello familiare. In amore Luna è benefica e vi rende giocosi con la vostra dolce metà. Sole e Mercurio sono entrambi positivi e gratificano le vostre vanità. Occhio a non agire in maniera impulsiva se lavorate nell’ambito della vendita e del commercio, specie se fate parte della seconda decade.

Venere vi fa smorzare qualche lieve nota di nervosismo se nati nella prima decade. Dedicatevi inoltre a qualche hobby più rilassante come può essere il bricolage, il giardinaggio o la cucina. Qualche piccola baruffa con la persona da voi scelta se siete nati nella terza decade, a causa di Plutone. Che però, al tempo stesso, favorirà i single a livello erotico. Fate un bel discorsetto ai vostri figli sull’importanza del denaro.

Piccole perturbazioni estive con Venere che vi pungola a essere più sensibili e attenti. La vostra anima gemella vi chiede maggiore impegno da un punto di vista pratico, specie se siete nati tra il 23 e il 29 settembre. Chi si occupa di arte, cultura e immagine avrà Venere e Giove dalla sua parte in ufficio in caso di compleanno tra il 17 e il 22 ottobre ma pure tra il 25 e il 30 settembre.

Venere vi protegge e innalza il vostro buonumore così come la voglia di fare. Siete accompagnati anche da una discreta forma fisica se festeggiate gli anni dal 25 al 29 ottobre. Ritrovate anche affinità elettive con la persona a voi cara grazie a Marte, se festeggiate gli anni dal 2 al 10 novembre. Se svolgete una professione che riguarda il maneggio di soldi e siete nati nella seconda decade siate prudenti: Urano è contrario.

Nettuno vi sorregge ma vi penalizza un po’ nell’umore, anche se non in maniera grave. Sole e Mercurio sono un motore per le vostre imprese erotiche con la vostra dolce metà. Se lavorate nell’ambito della bellezza o della cultura, Luna vi darà estro e intuito.

Nettuno vi fa sentire la sua presenza e avrete modo di scaricare molte tensioni con l’attività sportiva se siete nati dal 10 al 14 gennaio. Mix di eros e sintonia emotiva grazie a Venere e Marte, specie se appartenete a prima e terza decade. Chi lavora nell’ambito del commercio ed è nato nella seconda decade beneficerà di un Urano prodigioso.

Giove, Luna e Saturno vi daranno benessere psicofisico e fortuna. Giorno molto positivo anche per i sentimenti, che saranno ricambiati e si alimenteranno di continuo. Giove vi favorisce se siete nati nella terza decade. Piedi di piombo con gli investimenti: Saturno è lungimirante e darà i giusti suggerimenti a chi è nato nella seconda decade.

Luna vi garantisce profondità, intuito e sensibilità in ogni campo, specie in famiglia. Abbiate cura di non far sorgere gelosia nella vostra dolce metà: Venere è contraria e non sempre vi fa stare attenti a questo tema. Nettuno vi favorirà nei viaggi se festeggiate gli anni nella seconda o terza decade.