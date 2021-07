Oroscopo del 28 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Firmamento planetario strepitoso con Mercurio, Sole e Marte che vi favoriscono se nati nella prima e terza decade, con i nati in quest’ultima che saranno favoriti anche da Giove. Sarete generosi, espansivi e capaci di dare tanto in amore grazie a Marte. Se svolgete un lavoro commerciale, Plutone oggi è un po’ imbronciato ma darete comunque prova del vostro valore.

Un nuovo giorno in cui mostrerete capacità di stare attivi e creatività grazie a Sole, Urano, Nettuno e Plutone. Venere favorisce i nati nella prima decade nell’intimità di coppia. Le novità lavorative che stanno arrivando di certo non vi spaventano.

Orizzonte schiarito con una forma fisica smagliante e un grande fascino dato da Marte specie ai nati dal 16 al 21 giugno. Giove vi fa ricercare la perfezione nel rapporto di coppia e, insieme a Marte, aprirà a progetti stabili e di convivenza se siete nati nella terza decade. La vostra razionalità logica vi farà ottenere risultati di primo livello in ufficio.

Un po’ affaticati dal caldo estivo vi prendete un po’ di evasione. La vostra forma fisica non è male ma i nati nella prima decade tengano alta la soglia di attenzione per i problemi gastrointestinali. Venere vi riempie il cuore di soddisfazioni sentimentali se nati a giugno. Faticate un po’ invece in ufficio se siete nati a luglio.

Luna, Sole e Marte sono dalla vostra parte mentre Giove porta qualche malumore soprattutto sotto il profilo familiare, specie per i nati della terza decade. Marte vi induce a non far passare una mosca sotto il naso in amore, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 16 agosto. Sarete combattivi e dinamici invece in ufficio, con Giove che però vi consiglia di parlare solo a ragion veduta.

Giove e Saturno confermano la vostra attitudine seria e anche Urano vi è favorevole in fatto di forma fisica e sport da provare (canottaggio, corsa o nuoto su tutti). La complicità mentale della coppia è al top oggi grazie a Venere, mentre in ufficio ci sarà un grande rispetto e ottima fiducia da parte dei vostri superiori.

Panorama fondamentalmente sereno. Luna è tecnicamente ostile ma Giove e Sole controbilanciano tutto. Ci sarà un lieve nervosismo nei rapporti familiari ma nulla di grave: con la vostra simpatia potete minimizzare. Sentimenti profondi in grande rilievo se siete nati dal 25 al 29 settembre. Saturno inoltre vi consiglia di riflettere prima di impegnarvi del tutto se siete parte della seconda decade. Infine, se siete nati dal 2 al 7 ottobre avrete una buona chance di farvi strada professionalmente.

Un ottimo aspetto di Plutone favorisce i nati dal 15 al 18 novembre. Chi invece è single si tufferà in avventure formidabili se nato tra il 9 e il 12 novembre. Nettuno inoltre darà armi eccezionali di conquista e seduzione. Plutone guida le vostre mosse lavorative se nati nella terza decade.

Marte, Sole, Mercurio, Saturno, Giove e Plutone sono tutti bell’aspetto: solo Venere e Nettuno vi tengono il broncio se fate parte di prima o terza decade. Siete pronti per innamorarvi e manifesterete grande trasporto emotivo oggi ma non esagerate. Se siete nati tra il 29 novembre e il 4 dicembre i frutti del lavoro finalmente andranno a manifestarsi.

Plutone, Urano e Venere vi favoriscono innalzando socievolezza e senso di accoglienza. Ottimo rapporto con madri e figlie ma pure sorelle. Venere vi farà desiderare unioni da anima e corpo, mentre Marte e Giove saranno un po’ dissonanti per i nati tra il 15 e il 20 gennaio. Vi guadagnate anche oggi la stima di chi lavora con voi.

Mercurio può far giungere qualche piccolo temporale estivo ma niente di grave: arriverà presto il sereno, specie se nati tra il 21 e il 26 gennaio. Salute e forma fisica ottimali se nati a febbraio: concentratevi sugli sport se fate parte dei nati tra il 29 gennaio e il 5 febbraio, senza sforzarvi troppo come chiede Urano. Esuberanti, slancio e calore se siete parte della terza decade. Giove vi aiuta a tesaurizzare quanto avete messo da parte se siete nati dal 15 al 19 febbraio.

Nettuno è benefico e vi fa prendere decisioni ragionate se nati tra il 28 febbraio e il 2 marzo. Venere può costellare di qualche equivoco la vita familiare per i nati in febbraio. Luna invece apre il vostro cuore a novità sentimentali se siete nati a marzo. A lavoro Urano sarà il vostro benefattore se nati nella seconda decade.