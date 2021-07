Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 luglio segno per segno

Un cielo d’estate quasi sgombro da nubi con Luna, Sole e Marte che sono tutti in aspetto felice per voi. Non vi mancheranno grinta, magnetismo e voglia di imporvi. Mercurio e Plutone sono negativi ma vogliono veder migliorare la vostra vita affettiva, specialmente se siete parte della prima e della terza decade. Se siete parte della seconda, invece, la fortuna vi arriderà in maniera sfacciata. Portate un clima di ilarità e letizia in ufficio.

Luna allenta le tensioni familiari e vi regala buonumore. In amore vi sembra di rientrare in una zona di perfetto comfort, che porterete avanti insieme con atteggiamento costruttivo. Discreti introiti arrivano dal punto di vista lavorativo, specie se fate parte della prima decade.

Un nuovo giorno estivo che vi promette di sciogliere i nodi che si sono creati grazie a Sole, specie se festeggiate il compleanno tra il 12 e il 14 giugno. Nubi passeggere in amore ma non temete: al vostro fianco avete la persona che vi fa battere il cuore. Con equilibrio e pacatezza ristabilirete la situazione se nati nella terza decade. Se siete nati a giugno avrete una buona occasione di rotazione di incarichi.

Potreste risentire di qualche variazione di umore ma anche avvertire una sottile spinta all’evasione e alla trasgressione. Luna, Giove e Nettuno vi sostengono se siete nati dall’11 al 17 luglio. Sarete seri, concreti e organizzati a lavoro.

Marte vi sorregge e vi incoraggia nel dare una sterzata grintosa alla vostra vita, specie se nati nella terza decade. Sole vi rende anche scoppiettanti con la vostra dolce metà, tenendo lontano il pericolo di noia. Se siete nati tra il 30 luglio al 6 agosto incassate grossi apprezzamenti in ufficio.

Venere è nel vostro segno e vi renderà dei veri Sherlock Holmes! Avrete grande sicurezza nelle vostre capacità e sarete molto lucidi nelle decisioni. Sempre Venere vi favorirà in amore, dando una forte unione con la dolce metà nel corso di questa giornata. In ufficio, se siete nati dal 28 agosto al 5 settembre, sarete dotati di un’infaticabile energia.

Clima più alleggerito rispetto ad alcuni contrattempi dei giorni passati. Sole vi dà vitalità ed entusiasmo se siete nati nella prima decade. Venere inoltre vi sorride ancora in ambito amoroso, anche se avete tentazioni narcisistiche se siete nati tra il 10 e il 17 ottobre. Ottima posizione di Venere anche per chi lavora nell’ambito della comunicazione di massa, in particolare se siete nati tra il 23 settembre e il 4 ottobre.

Un felice connubio tra ozio e azione arriva oggi per voi. Se siete in vacanza con la vostra dolce metà, Mercurio e Nettuno vi daranno un po’ di fascino romantico, soprattutto se nati dal 12 al 20 novembre. Mercurio peraltro vi dona grossa lungimiranza anche in ufficio, specie se nati a ottobre.

Ottimi rapporti con il Sole. Se siete andati in ferie riprendete anche un’atmosfera gioiosa e i rapporti con fratelli e sorelle. Se siete nati tra il 23 e il 29 novembre Sole inoltre vi farà uscire con impulsivi colpi di testa. Per fortuna il lucido Saturno mette le cose a posto per i nati dal 30 novembre al 5 dicembre. Un brillante Marte, inoltre, vi continua a proteggere in campo professionale se fate parte della terza decade.

Giove, Luna e Nettuno fanno alzare il livello delle vostre aspettative se siete nati in prima o terza decade. Sperimentate un forte istinto di protezione e cura verso gli altri. Inoltre Nettuno farà scattare il sentimento verso chi vi sta accanto. Se siete nati dal 31 dicembre al 4 gennaio, Urano sarà pilota di iniziative creative a lavoro.

Saturno è dalla vostra parte e vi consente di agire in maniera seria e razionale. Urano in Toro non vi dà tregua riscaldando i vostri spiriti e stimolandovi – anche in vacanza - ad alleggerire il cuore e a vivere notevoli passioni se siete single. Saturno favorisce i nati nella prima e nella seconda decade in ufficio.

Luna, Nettuno e Giove sono dalla vostra parte. Venere è contraria e propone qualche seccatura, oltre a diverse incombenze domestiche. Il fortunato appoggio di Plutone però vi promette successi erotici se festeggiate gli anni dal 7 al 15 marzo. Un altro aspetto dissonante di Venere può moderare le fortune per i nati tra il 19 e il 26 febbraio. Nettuno vi darà favori notevoli in ufficio se nati dal 9 al 13 marzo.