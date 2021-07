Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 luglio

Luna e Marte vi favoriscono con la loro sensibilità ma anche con fascino e lucidità mentale. Occhio a non esagerare in vitalità ed energie fisiche, specie se non siete più tanto giovani. Se fate parte della prima decade vi ritroverete in un gioco di sguardi e nell’abbraccio dei sensi insieme alla vostra persona. Anche se di sabato, non sottovalutate un progetto di lavoro assegnatovi.

Sentite il bisogno di rintanarvi un po’ nel vostro guscio, di isolarvi. Niente di grave, anche perché Plutone lentamente vi aiuterà a risalire la china se siete nati dal 14 al 18 maggio. Mercurio vi fa colmare la vostra dolce metà di squisite tenerezze, specie se nati a maggio. In ufficio pensate a rinviare a lunedì una complessa situazione lavorativa.

Transiti planetari di tutto rispetto con Marte che vi rende vivaci e spigliati. Quadro sentimentale molto positivo con Luna e Marte favorevoli e un bisogno di eros e romance molto spinto. In ufficio Mercurio vi farà comportare correttamente da lunedì.

Quadro abbastanza positivo per voi con Mercurio, Venere, Sole e Luna tutti in splendida posizione. La vostra voglia di tenerezza verrà messa in risalto da Nettuno, anche Luna vi renderà decisamente più sentimentali del solito. Cercate di rilassarvi oggi in virtù dell’inizio del lavoro di lunedì.

Urano è tecnicamente contrario e vi suggerisce di prendervi più cura di casa, famiglia e rapporti affettivi. Marte invece è dalla vostra parte, specie se siete nati nella terza decade. Se festeggiate gli anni dal 24 al 29 luglio con la persona che avete scelto di avere accanto va curato con maggior profondità. A lavoro concludete la settimana con risultati che vi rendono fieri di voi, specie se festeggiate gli anni nella terza decade.

Mercurio e Plutone formano un asse positivo per voi, con un bilanciamento tra le attività sociali e la vita erotica. Buona salute psicofisica, tramite la quale provvederete ad alcune questioni familiari. Se siete nati dal 14 al 17 settembre il vostro partner apprezzerà molto la serenità che saprete irradiare. Urano inoltre vi obbligherà a prendere posizione in una questione delicata in ufficio.

Sabato con influssi contrastanti per il vostro segno. Da un lato Venere e Luna vi alleggeriscono di molto la vita familiare, specie se nati a settembre. Dall’altro Mercurio è ostile e vi darà alti e bassi nell’umore. Occhio ai maschietti: trattate bene il gentil sesso oggi! Ascoltate la vostra dolce metà e decidete la strada più equilibrata per qualsiasi decisione. Dopodomani andrete in ufficio con la testa proiettata al raggiungimento di un risultato.

Venere darà luce alla vostra giornata, specie dal tardo pomeriggio, aumentando il vostro intuito e la vostra preveggenza. Un intenso desiderio di seduzione emerge in voi grazie a Giove, Nettuno, Mercurio, Sole e Venere che sono tutti positivi per voi. Con pacatezza e imparzialità meditate su come sistemare una vicenda delicata in ufficio.

Un sabato particolarmente avvincente con Marte che vi favorirà e stimolerà al massimo in ogni campo, così come Sole. Si alza anche la temperatura della passione, specie se siete nella schiera dei single e se festeggiate gli anni dal 15 al 20 dicembre. State già programmando con grande efficienza il lavoro di lunedì.

Giove e Nettuno si trovano in buon aspetto e vi facilitano le intuizioni, così come anche Urano. Venere e Mercurio inoltre vi favoriranno nei rapporti familiari. Luna vi stimola a tirare fuori i vostri sentimenti, anche se non vi mancherà la grinta per imporvi con il partner qualora fosse bisogno, specie se nati dal 14 al 17 gennaio, grazie a Plutone. Siete soddisfatti dei risultati ottenuti a lavoro e vi godete il weekend.

Sabato scoppiettante con amici e divertimento. Effervescenti e mondani, se siete single esibirete tutta la vostra carica seduttiva, soprattutto se siete nati dal 30 gennaio al 4 febbraio. Meditate su come sciogliere alcuni nodi complicati in ufficio grazie a Plutone e Nettuno, specie se fate parte della terza decade.

Mercurio e Luna vi favoriscono nella concordia familiare, Urano e Saturno invece lo faranno nelle amicizie specialmente se siete nati dal 24 al 28 febbraio e dal 15 al 20 marzo. In evidenza nel rapporto di coppia la parte romantica più di quella erotica e passionale. Se svolgete un’attività nell’ambito del commercio Luna e Venere vi favoriranno se nati dal 5 al 10 marzo.