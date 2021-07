Oroscopo del 19 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte vi vuole oggi baciati dalla fortuna e anche Venere è messa felicemente a vostro favore. Ottimo stato di salute specialmente per chi è nato tra il 10 e il 13 aprile. Grande freschezza a livello personale, mieterete molti successi a livello erotico. Se svolgete una libera professione sappiate muovere bene i vostri passi, anche perché Marte vi favorirà se siete nati dal 12 al 15 aprile.

Mercurio vi darà spirito attento e perspicace con la possibilità di rimediare ad alcuni problemi familiari. Sarete un po’ schivi dal punto di vista amoroso ma non vi dispiacerà corteggiare qualcuno, specie se il vostro compleanno avviene tra il 10 e il 13 maggio. In ufficio date prova della vostra rapida capacità di esecuzione delle mansioni.

Firmamento astrale disegnato su misura per voi, con Marte e Venere che continuano a proteggervi. Salute, bellezza, arte e armonia in famiglia saranno i vostri fiori all’occhiello. Venere e Saturno sono benefici e vi garantiscono scelte sentimentali corrette. I single di maggio godranno di una notevole esplosione di flirt. Ottimo afflusso di entrate economiche in ufficio se siete nati dal 15 al 21 giugno.

Plutone disturbante vi obbliga a non star fermi e ad agire, specie se siete parte della terza decade. Ma niente di grave anche perché Urano vi aiuta ad agire per il meglio se nati dal 2 al 7 luglio. Ondata di eros importante se fate parte della terza decade ma occhio ai corteggiamenti perché Plutone tende un po’ ad abbandonarvi al momento. Il vostro senso degli affari non vi farà sbagliare una mossa: merito di Giove per i nati di giugno.

Un’ottima Venere fa la parte della protagonista nei vostri eventi di oggi, specialmente se festeggiate gli anni dal 9 al 17 agosto. Mettete un po’ un freno al vostro senso dell’avventura e andate in cerca di una relazione seria, un progetto di vita. Il Sole vi favorisce in ambito finanziario e bancario se siete nati tra il 18 e il 22 agosto.

Mercurio oggi vi sostiene nell’agire con garbo ed equilibrio, oltre che con senso pratico. I single si facciano avanti con carisma perché protetti da Urano e Plutone. Giornata un po’ complicata nel rapporto con i collaboratori o i colleghi in ufficio. Cercate però di minimizzare i contrasti.

Cielo quasi completamente dalla vostra parte. I nati tra il 30 settembre e il 5 ottobre in particolare saranno favoritissimi da Saturno con grande salute fisica e morale. Grande serenità anche con la persona con cui avete intrapreso un percorso relazionale. Qualora foste single, bene tenere d’occhio qualche nuova compagnia con cui uscire. Venere e Marte vi allietano il tempo lavorativo se appartenete alla terza decade.

I pianeti vi guardano di buon occhio, soprattutto Nettuno. Urano però è tecnicamente ostile e potrebbe stabilizzare in maniera un po’ noiosa la vostra vita sentimentale. Questo specialmente se siete parte dei nati tra il 25 e il 31 ottobre. Marte è un po’ imbronciato in ufficio per i nati della terza decade.

Giornata mediamente positiva per voi. Giove è un po’ in aspetto difficile e vi espone a rischi familiari e sociali se siete nati tra il 23 e il 27 novembre. Luna però vi proteggerà da qualche potenziale scaramuccia con la vostra dolce metà: si tratta ovviamente di nubi passeggere, specie per i nati delle prime due decadi. Non rincorrete le polemiche in ufficio: Saturno vi aiuta a non schierarvi se appartenete alla seconda decade.

Saturno e Urano formano un aspetto positivo per i nati della seconda decade. Se siete nati dal 2 al 6 gennaio la vostra vita sta per prendere letteralmente il volo, con gli astri che la favoriscono pienamente. Mercurio è dissonante ma vi dona comunque la capacità di essere pazienti in amore, specie se nati nella terza decade. Plutone inoltre continua a sostenervi nel caso in cui siate nati dal 15 al 17 gennaio. La vostra operosità in ufficio sarà presto premiata.

Nuovo giorno estivo allietato dagli astri. Attenzione però a Urano dissonante per i nati della seconda decade. Saturno vi promette buone influenze in amore e sono attesi colpi di fulmine per i nati dal 15 al 19 febbraio. Non vi lasciate troppo tentare da un investimento oggi perché Marte è dissonante per i nati di seconda e terza decade.

Transiti abbastanza positivi, quasi tutte le forze celesti vi sorreggono, specie se festeggiate gli anni dal 3 al 9 marzo. Urano vi fa scoprire un caldo abbraccio dei sensi con la vostra dolce metà, peraltro Plutone sarà in angolo super stimolante se nati dal 14 al 17 marzo. Successi strepitosi anche per i single grazie a Giove. Siate oculati nel maneggio di denaro oggi e valutate bene pro e contro.