Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 luglio

Domenica spumeggiante grazie a Marte, molto creativo ed esibizionista. La vostra volontà di amare viene messa in risalto se siete parte della seconda decade. I single troveranno come alleati Venere e Marte per ottenere occasioni uniche. Se svolgete un lavoro indipendente Nettuno e Marte vi favoriranno, se siete parte della terza decade.

Una giornata con atmosfera gaia. Mercurio, Sole e Plutone si ritrovano alleati e vi daranno ottime prospettive in famiglia. Qualcuno in amore vi incuriosisce anche se vi siete conosciuti da poco. All’inizio siete esitanti ma Venere e Marte vi stimolano ad agire, seppur negativi. Se siete nati nella terza decade nettuno vi fa sentire appagati lavorativamente.

Saturno, Venere e Marte sono in ottimo aspetto e vi stimolano a esprimere la vostra personalità. Solo Giove vi guarda lievemente corrucciato. Un legame amoroso nato da poco vi sta mostrando il suo valore. Se appartenete alla prima decade Marte vi darà sia passione che romanticismo. Se vi occupate di politica o burocrazia e fate parte della prima decade, Mercurio vi regalerà grosse soddisfazioni.

Luna vi assiste splendidamente se fate parte di seconda e terza decade. Se siete ancora single Venere vi aiuterà a cercare e dare emozioni anche se Plutone è in orbita un po’ dissonante per il romanticismo. Svolgete un lavoro a contatto con l’ambiente sociale? Urano è in transito felice e vi aiuterà.

Marte decreta una prepotente voglia di vivere. Si innalzano i vostri entusiasmi e si amplifica il protagonismo. Da non sottovalutare l’impulsività per i nati nella seconda decade. Avrete un’enorme carica di energia specie se nati tra il 23 e il 28 luglio. Un nuovo interesse sentimentale vi sta invadendo il cuore, specialmente se siete parte della seconda decade. Sole, Mercurio, Venere, Marte vi daranno accesso a persone teoricamente “chiuse”. Siete un po’ pensierosi per una questione lavorativa ma non datevi troppi patemi.

Giove e Nettuno potrebbero portare difficoltà nei rapporti familiari se fate parte della terza decade. L’intesa richiede più impegno con l’anima gemella: dovete cercare di creare validi canali di comunicazione per il vostro futuro. A lavoro Urano e Plutone vi garantiscono risultati se nati tra il 12 e il 16 settembre.

Momento decisamente frizzante e fortunato, con Venere che si occupa di enfatizzare tutto. Mercurio è un po’ dissonante e affatica un po’ i nati dal 29 settembre al 5 ottobre. Ci saranno comunque divertimento e soddisfazioni a volontà per chi vuole fare movida. Un mix fortunato di sentimenti e passioni vi consente di ottenere meritati successi grazie a Venere, specie se fate parte della seconda decade. Momento di messa alla prova della propria sicurezza per i nati dal 13 al 18 ottobre. Se svolgete una professione artistica Venere vi darà supporto.

La Luna vi consente di raggiungere meglio chi vi sta a cuore se nati nella seconda decade. Una dissonanza di Urano può però non farvi intendere bene con il partner oggi, specie se nati a ottobre. Se svolgete una professione autonoma dovrete trovare qualche escamotage in ufficio.

Marte fa alzare i toni e mette in evidenza il vostro carattere espansivo, soprattutto se nati tra il 30 novembre e il 9 dicembre. Imparate a chiedere un po’ di più all’amore anche se Giove dissonante può creare difficoltà durante il percorso ai nati della terza decade. Se avete abbracciato la libera professione vi spingerete verso luminose possibilità se nati dall’1 al 5 dicembre.

Un’oasi di placido relax vi viene fornita da Giove. Ci sarà anche l’esaltazione della vita di coppia, con assenza totale di ansie, grazie alla posizione felice di Nettuno per i nati della terza decade. Se lavorate anche oggi Urano vi darà energie sufficienti per smaltire i compiti a voi assegnati, specie se siete parte della seconda decade.

Il vostro spirito sociale e l’estro caratteriale vi fanno trovare le mosse giuste grazie a Urano e specialmente per chi fa parte della seconda decade. Venere e Marte vi rendono estroversi e brillanti se fate parte di prima e seconda decade, aumentando il vostro fascino. Se avete scelto di abbracciare una libera professione Saturno favorirà i nati nella seconda decade.

Una domenica stupenda con Luna, Sole, e Mercurio che vi appoggiano. Forma fisica ottimale con un fitness di primo livello. In risalto sarà soprattutto la parte affettiva della relazione grazie a Luna, Giove, Sole e Nettuno e specialmente se festeggiate gli anni dal 3 al 14 marzo. Siete lavoratori attenti e precisi e dirigete le vostre energie su un progetto di lungo respiro.