Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 luglio

Giornata che vi apre tante porte grazie a Venere, Saturno, Urano e Nettuno, oltre che Marte. Siete pronti per farvi baciare dalla buona sorte in amore perché Marte e Venere vi promettono bollenti avventure. Giove inoltre rende solide le vostre finanze se siete nati dal 21 al 24 marzo.

Il cielo di oggi si apre sereno per i nati della terza decade. Urano vi darà un aumento di desiderio erotico, così come anche Nettuno, Mercurio e Sole vi spianeranno la strada se siete nati dal 7 al 13 maggio. Se siete nati nella terza decade Marte vi pungola a dare di più in ufficio.

Programma astrale di questa giornata abbastanza incoraggiante grazie a Venere e Marte, che controbilanciano le negatività di Giove e Nettuno. Mercurio e Venere inoltre ribaltano a vostro favore le situazioni in amore, specialmente se siete nati dal 29 maggio al 5 giugno. Se non siete ancora andati in vacanza, potreste cercare di fare una gita o di raggiungere mete lavorative ambiziose grazie a Marte.

Weekend che vi mette di fronte ad alcune scelte fondamentali per la vostra vita. Ristabilite un po’ di equilibrio in famiglia e trovate soluzioni pacifiche ai problemi grazie a Venere. Urano in Toro vi scopre nella condizione ottimale per amare: avrete successi strepitosi se siete single di giugno. Oggi, se fate parte della terza decade, mostrerete tutte le vostre abilità in ufficio.

Luna vi allieta lo spirito se siete nati dal 31 luglio al 4 agosto. Urano vi guarda un po’ imbronciato ma niente di grave. L’aria della bella stagione vi fa sbarazzini e Marte vi regala enorme passione ed eros se siete nati dal 5 al 16 agosto. Configurazione odierna benefica anche in ufficio per i nati della terza decade.

Urano, Mercurio, Luna e Plutone ma anche Nettuno e Giove vi favoriranno se siete parte della terza decade. Plutone inoltre vi darà grandissime soddisfazioni in amore se siete nati dal 12 al 15 settembre, soprattutto se siete ancora single. Sole e Mercurio infatti vi daranno grande romanticismo se siete parte della terza decade. Se siete liberi professionisti sceglierete percorsi congeniali per voi.

La vostra simpatia è il portafortuna per cui andate famosi. Ci saranno tante belle occasioni, basterà riconoscerle. In amore se festeggiate gli anni dal 24 settembre al 5 ottobre Venere vi darà una corrispondenza amorosa enorme con la vostra dolce metà Se siete single avrete inoltre grandi successi erotici. Se siete liberi professionisti Saturno favorirà i nati nella seconda decade.

Giove e Nettuno sono entrambi completamente a vostro favore. Cercate quindi di ottimizzare tutte le cose della giornata di oggi. L’amore ovviamente occupa uno spazio rilevante nella vostra vita, specie se fate parte dei nati tra il 14 e il 19 novembre. Fidatevi inoltre del vostro fiuto a lavoro specie se fate parte di seconda a terza decade: Mercurio vi porterà sulla strada giusta.

Marte e Venere sono in splendido aspetto e vi danno socievolezza e possibilità di partecipare a eventi mondani. Momento sì per l’amore con Venere che aumenta il vostro entusiasmo se siete nati dal 25 novembre al 6 dicembre. Marte tesse una trama di sottile seduzione. I nati della terza decade stiano però attenti perché Nettuno è imbronciato. Se siete nati tra il 29 novembre e il 5 dicembre Saturno sarà vostro alleato d’eccezione a lavoro.

Profilo planetario con influssi variabili. Giove, Urano, Plutone e Nettuno vi spingono a osare in amore con la vostra simpatia. Vi scoprirete infatti particolarmente disinvolti nella seduzione e nell’ambiente sociale grazie a Plutone. Laboriosi e sereni, darete grandi prove in ufficio grazie a Mercurio e Sole se siete nati tra il 14 e il 19 gennaio.

La vostra inventiva personale traina la giornata ma pure la vostra concretezza mista a razionalità, in dono da Saturno e Luna. Tutto – famiglia, lavoro, affetti – sfiora la perfezione, specie se fate parte della terza decade. In amore, in particolare, colpi di fulmine tipicamente estivi vi scuotono, soprattutto se festeggiate il compleanno a gennaio. Mettete oggi in campo il vostro estro nell’ambito lavorativo.

Sole e Mercurio vi allietano la giornata di metà estate regalandovi voglia di vivere e desiderio di amare. Luna però vi contrasta, anche se nulla di grave. Giove allarga il percorso delle conoscenze se siete nati a febbraio mentre Urano in Toro vi aiuterà in ambito professionale se siete nati dal 19 febbraio al 5 marzo.