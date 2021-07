Oroscopo del 13 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata di tutto rispetto favorita da Saturno e dal suo apporto, specie per i nati dal 30 marzo al 5 aprile. Giornata in cui Giove vi proietta anche positivamente verso l’amore, aiutato anche da Marte e da Mercurio nella prima serata. Il vostro capo vi dà fiducia in ufficio per un compito importante se siete nati nella seconda decade.

Panorama sereno in questa giornata di metà estate. Sole e Urano vi danno una mano consistente, così come Nettuno, Luna, Giove e Plutone saranno tutti dalla vostra parte. Avrete la capacità di comprendere il partner in amore e grandi doti di romanticismo. In ufficio poi sarete una vera cannonata grazie a Mercurio.

Una bella giornata con Marte e Venere che vi sostengono e Saturno che promuove la vostra socievolezza. Inoltre Mercurio vi sorregge dandovi lucidità nelle decisioni. Se fate parte della prima e della seconda decade la sintonia con la dolce metà sarà oggi abbastanza soddisfacente. I nati nella terza decade avranno invece Nettuno in posizione di contrasto. Lo stesso Mercurio, insieme a Marte, vi prometterà successi sicuro se lavorate nell’ambito della comunicazione.

Perfetta salute psicofisica oggi grazie a Luna e Sole, che insieme a Venere e Mercurio vi vogliono prestanti e capaci di intervenire. Solo Plutone è un po’ disarmonico e vi impone qualche stop se siete nati nella terza decade. La parte passione dell’amore resterà in evidenza oggi, con Urano che vi darà grossi slanci erotici. Mercurio vi consentirà di ottenere grosse soddisfazioni in ufficio.

Marte e Venere sono entrambi favorevoli, così come anche Sole e Mercurio. I nati nella seconda decade però avranno Urano e saturno contrari. Oggi darete consigli preziosi al vostro partner mentre, se siete single, vi lanciate in promettenti avventure se siete nati dal 27 luglio al 3 agosto. Mercurio vi rende svelti ed efficienti in ufficio.

Urano, Luna e Plutone vi sostengono con una combinazione ma anche Mercurio e Venere vi aiuteranno a trascorrere una giornata sensibile e ricettiva. Siete molto attenti al benessere della persona che avete al vostro fianco, seppur con un piccolo desiderio di restare un po’ da soli. Grandi slanci amorevoli se siete nati tra il 5 e il 9 settembre. Mercurio benefico vi rende scoppiettanti in ufficio.

Una bella configurazione planetaria vivifica diversi campi della vostra esistenza. Venere dà una personalità briosa se festeggiate gli anni dal 29 settembre al 2 ottobre. Il vostro orizzonte sentimentale è vivace e affollato, vi dedicate quindi a una passione durevole, profonda e corrisposta con la persona che sceglierete. Venere vi darà grandi successi in ufficio se siete nati nella seconda decade.

Luna in Vergine sostiene la parte sensibile della vostra personalità aumentando i valori della natura emotiva e poetica. Anticiperete alcuni desideri della vostra dolce metà oggi, specialmente se festeggiate gli anni dal 14 al 22 novembre. Plutone spiana i vostri passi in ufficio se siete nati nella terza decade.

Saturno e Marte si legano felicemente al vostro segno specialmente se siete nati tra il 28 novembre e 7 dicembre. Luna è un po’ imbronciata e vi porta a confrontarvi su alcuni temi con il vostro partner, lasciando le cose un po’ in sospeso. Il vostro capo mostra un atteggiamento un po’ distaccato ma fortunatamente Saturno minimizzerà se siete nati nella seconda decade.

Una bella giornata d’estate con Plutone che vi favorisce e Mercurio che vi contrasta lievemente se siete nati dal 21 dicembre al 2 gennaio. Luna è oggi molto positiva in amore, così come se siete single Plutone vi spronerà se siete nati tra il 14 e il 18 gennaio. Se svolgete un lavoro connesso alla comunicazione oggi tratterete i clienti con grande efficienza grazie a Urano, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Giove è in orbita positiva e vi dà molta positività se siete nati a gennaio. Fate attenzione agli eventi che toccano la sfera sociale, soprattutto se siete nati tra il 20 e il 27 gennaio. Con il vostro affetto e il vostro altruismo aggiusterete alcune contrarietà minime in amore, generate da un Urano un po’ dispettoso. Sarete inoltre i beniamini del vostro capo in ufficio grazie a Plutone e Nettuno.

Giove è felicemente nel vostro segno e vi rallegra mente e spirito se nati a febbraio. Anche Mercurio e Sole sono positivi e vi donano senso dell’umorismo. Risolvete una questione riguardante un viaggio da fare insieme, con Mercurio che poi regalerà intense emozioni in amore specie se festeggiate gli anni dal 27 febbraio al 4 marzo. Oggi riuscirete a dare una mano a tutti sul posto di lavoro.