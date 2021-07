Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 luglio

Un ruggente Marte illumina le vostre mosse di giornata, così come Venere che vi regala un’esistenza dinamica e spumeggiante se festeggiate gli anni in prima o seconda decade. Qualche piccola gelosia in amore potrebbe creare dissapori ma nulla che non si aggiusti da sé. Marte vi è fidato alleato anche in ufficio.

Urano vi regala una invidiabile voglia di realizzare le cose, con enorme espansività. C’è però bisogno di mettere in campo la vostra risolutezza con la vostra dolce metà, specialmente se siete nati nella seconda decade. La vostra riflessione pacata porterà novità positive. Oggi i vostri figli o i parenti vi danno pensieri con spese frivole? Sappiate farglielo presente.

Nettuno è ancora ostile se fate parte della terza decade quindi ci saranno dei piccoli dissapori in famiglia. La vostra dolce metà potrebbe non sentirsi compresa del tutto da voi se fate parte dei nati dal 7 al 10 giugno. Non una buona posizione astrale per le spese, quindi non esagerate.

Il Sole vi dona equilibrio e temperanza, specie se nati nella seconda decade. Per i nati nella terza forma fisica un po’ meno solida per via di Plutone. In amore, se festeggiate gli anni dal 22 al 25 giugno, Giove vi starà vicino dandovi grossi scenari dal punto di vista erotico. Il vostro temperamento generoso vi fa elargire doni ma per fortuna le vostre finanze hanno una disponibilità più che moderata.

Urano è tecnicamente ostile e porta qualche incrinatura nel tono e nell’umore, oltre che nei rapporti familiari. Niente di grave, però. La forma fisica sarà abbastanza buona specie per i nati nella seconda decade. Luna vi chiede di non trascurare le esigenze della vostra dolce metà, quindi cercate di essere più espansivi e generosi. Se siete nati tra il 4 e il 12 di agosto dovrete fronteggiare una spesa imprevista.

Plutone vi regala una giornata particolarmente intensa con una salute psicofisica buona se nati nella terza decade. Una maggiore leggerezza di spirito vi accompagnerà oggi, specie se siete nati dal 29 agosto al 5 settembre, in amore. Urano inoltre vi favorisce nel lavoro se siete nati tra il 2 e il 7 settembre. Non allargatevi però troppo con le spese!

Libertà di spirito e di pensiero oggi saranno le basi della giornata. Cercate anche di unire gli interessi mentali e culturali con quelli della persona che amate, grazie a un’ispirata Venere se siete nati dal 2 al 7 ottobre. Se fate parte della prima e della seconda decade Marte vi chiederà di fare attenzione a non svuotare troppo le tasche.

Luna vi darà più equilibrio del solito e maggiore attenzione agli scatti emotivi. Vivrete inoltre - se siete single – una delle serate più magiche dell’anno dal punto di vista sentimentale. Invece Urano vi ostacola oggi dal punto di vista economico.

Venere, Saturno, Marte e Plutone vi aiuteranno non poco in questa giornata: sarete precisi, onesti e ordinati. Plutone in particolare stimola in voi grinta ed espansività, specie se fate parte dei nati tra il 14 e il 17 dicembre. Ispirate sicurezza e appartenenza nel cuore del vostro partner, specialmente se appartenete alla terza decade. Non vi lamentate delle vostre finanze, seppur non tanto cospicue.

Giove è felice per voi oggi se nati a febbraio e vi darà buonumore, prontezza di scatto, ottima forma fisica e brillante senso dell’umorismo. Vi abbandonate inoltre all’amore con onestà e sicurezza, mentre chi è single potrà trovare intesa fisica e mentale con persone di qualità. Se siete nati tra il 27 e il 2 gennaio Giove sarà in aspetto positivi, così come anche per i nati nella terza decade.

Saturno in Acquario vi fa godere dei benefici di intelligenza che meritate, specie se nati tra il 31 gennaio e il 9 febbraio. Luna vi addolcisce un po’ in amore se fate parte della seconda e terza decade ma cercate di non essere molto narcisisti. Giove vi aiuta a dosare bene le vostre uscite di denaro se appartenete a prima e seconda decade.

Il Sole è il vostro alleato oggi, specie se siete nati a febbraio. I rapporti familiari sono all’insegna della concordia, mentre in amore eros e sentimenti compenetrano alla perfezione oggi, trovando quindi un accordo tra attrazione e desiderio sessuale. Se siete nati dal 14 al 17 marzo Plutone sarà il vostro paladino nelle iniziative lavorative.