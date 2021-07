Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 luglio

Luna e Marte continuano a mandarvi benedizioni se festeggiate gli anni dal 3 al 10 aprile. Sole è invece un po’ imbronciato. “Osare” è il vostro verbo forte oggi. Avete un’improvvisa voglia di tenerezza da manifestare e volete abbandonarvi ai sentimenti nell’ambito amoroso, specialmente se siete nati a marzo. Grande proposta lavorativa per il futuro: sarete imbattibili, senza però rinunciare ai vostri principi.

Chi vi è accanto fa fatica a riconoscervi perché Sole e Urano vi rendono una persona completamente nuova. In amore ascoltate le ragioni della vostra dolce metà specialmente se fate parte della seconda decade. Giove invece sostiene i nati nella prima. Se infine siete nati dal 30 aprile al 5 maggio vi armate di grande determinazione per la giornata odierna.

Luna entra nel vostro segno tornando a farvi sorridere. Venere splende dal Leone e vi consente di coltivare gli affetti sinceri con dedizione e affetto, specie se siete nati a maggio. Nettuno è dissonante se il vostro compleanno si verifica tra il 10 e il 14 giugno: attenti a non sbilanciarvi in giudizi lavorativi.

Panorama dei pianeti in cambiamento: sarete concreti in famiglia e premurosi con i vostri cari in generale. Urano in Toro porta sensualità e flirt, mentre a lavoro siete più diffidenti del solito per via di Mercurio. Sole e Nettuno però vi faranno combinare ottimi affari.

Una giornata con molti pianeti dalla vostra parte: Luna, Venere, Mercurio e Marte si riuniscono per darvi manforte, dinamismo e desiderio. Anche il Sole resta in posizione molto buona. Inoltre Venere vi “costringe” a dare attenzione alla vostra parte emotiva. Infine Mercurio transita benefico e risulta un consigliere molto buono per il lavoro.

Sole vi euforizza se fate parte della seconda decade. Forma fisica che tocca addirittura il top! Occhio a non inciampare in questioni di cuore un po’ complicate: Sole vi guarda con gli occhi dolci. Urano invece vi propone evoluzioni sulla strada del successo, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade.

Malgrado il Sole sia dissonante la previsione per oggi è abbastanza discreta. Anche perché Venere vi vede particolarmente espansivi e saggi. Accogliete le sorprese della buona sorte: con Luna positiva non mancano e saranno ben godute con il vostro partner o meno. Un acquisto personale gratifica un vostro capriccio: i soldi non vi mancano, procedete pure!

Orizzonte sereno-variabile per voi. Marte, Venere, Saturno e Urano sono infatti dissonanti mentre Sole e Giove provano a contrastarli. In particolare Marte e Venere vi fanno cedere alle tentazioni dei sensi, specie se nati a novembre. In ufficio non sarete teneri con chi vuole imporvi la sua volontà, specialmente se siete nati tra il 25 e il 28 ottobre e il 7 e il 12 novembre.

Venere e Marte vi sorridono con affetto e, insieme a Saturno, si occuperanno di far funzionare ogni cosa. Il vostro cuore sarà pieno di tenerezza grazie sempre a Venere e al suo treno dei desideri, mentre un solido Plutone vi aumenterà gli introiti lavorativi.

Sole vi stimola a muovervi, pensare, fare! Insomma, vuole spezzare questa monotonia un po’ fuorviante che vi siete creati. Urano vi guiderà a mente aperta nelle ragioni del possibile (e auspicabile) cambiamento. Sta arrivando inoltre un nuovo sentimento amoroso: non sbattetegli le porte in faccia! Plutone e Nettuno sono potenti alleati in ufficio se festeggiate gli anni dal 9 al 17 gennaio.

Urano vi apre a un nuovo ciclo che vivifica forma fisica, ambiente familiare e rapporti sociali. Luna vi è amica e sarà lei a innalzare il vostro potenziale di fascino. Insieme a Mercurio, inoltre, vi dinamizzerà portando molto progetti lavorativi alla conclusione.

Vi lasciate esaltare da questa giornata che contiene ingredienti per diventare avvincente e indimenticabile grazie a Sole e Urano in aspetto favoloso e molto congeniali. Vi fate accarezzare dal comfort degli affetti familiari insieme alla vostra dolce metà. Urano, Nettuno e Plutone vi donano intelligenza e attenzione in ambito professionale, soprattutto se siete nati tra il 5 e il 9 marzo.