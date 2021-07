Oroscopo del 4 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Fase scintillante con tanti pianeti che tifano per voi, come Nettuno in Pesci per i nati dal 10 al 13 aprile. Marte inoltre vi sorregge con ottimismo e fortuna. Venere si occupa di rendere ottimo l’aspetto amoroso per i nati nella prima decade. Se avete a che fare con esami universitari gli astri non vi abbandoneranno.

Luna vi rende particolarmente sensibili e percettivi. Riuscite a dare consigli di grande umanità ai vostri amici e anche Plutone vi favorirà in amore e nelle avventure erotiche se siete nati nella terza decade di questo segno. Se siete invece nati tra il 27 aprile e il 4 maggio la Luna vi aiuterà con gli esami universitari.

Venere vi è ancora amica e vi chiede di essere un po’ più presenti in famiglia, soprattutto se siete nati dal 10 al 13 giugno. Se appartenete alla seconda decade un nuovo amore si affaccerà alla vostra finestra mentre un provvidenziale Mercurio vi sosterrà per gli esami se siete nati dal 9 al 15 giugno.

Urano in Toro vi sorregge per ogni vostra mossa. La vostra salute si mostra in uno stato ottimale specie se siete nati dal 17 al 22 luglio. Luna e Sole vi accompagnano con passione e desiderio in amore se festeggiate gli anni dal 25 giugno al 3 luglio. Se invece state studiando Nettuno vi darà un’ottima proprietà di esposizione.

Una domenica frizzante e imprevedibile grazie a Mercurio e Marte. Urano è in aspetto dissonante dal punto di vista amoroso ma solo per provocarvi e farvi avere qualche avventura in più. Mercurio porta inoltre intelligenza e rigore. Lo studio vi porterà a sacrificare i piaceri del fine settimana ma otterrete risultati.

Una bella Luna irraggia i suoi influssi benefici su di voi se siete nati tra il 30 agosto e il 9 settembre. Avete un’intuizione molto profonda che accompagna tutta la giornata. In amore cercherete di ricavare un po’ di tempo per la vostra dolce metà e ci sarà grande intesa di anima e di corpo. Se siete nati dal 31 agosto al 5 settembre Urano vi aiuterà nelle materie umanistiche e letterarie.

Venere ha il merito di innalzare il vostro fascino alle stelle, specie se festeggiate gli anni a settembre. Avrete un periodo di espansione e di gioia di vivere se fate parte dei nati tra il 30 settembre e il 6 ottobre. Una nuova relazione si affaccia e prende il volo dopo un periodo di studio mentre a livello di discipline, quelle scientifiche, biologiche e meccaniche vi vedranno eccellere se siete nati a settembre.

Urano contrasta alcune vostre prerogative se festeggiate gli anni dal 30 ottobre al 5 novembre. Nettuno è in splendido aspetto in amore e vi consente di validare la veridicità del sentimento che state vivendo. Se siete nati tra il 16 e il 22 novembre Plutone vi stimolerà a studiare meglio.

Domenica carica di promesse e toni vivaci con Marte che vi darà notevole libertà se fate parte dei nati tra il 30 novembre e il 6 dicembre. Salute fisica buona e forma mentale scintillante. Mercurio però è contrario e porterà problemi nella vita familiare. Se siete single un vortice di inviti e feste potrebbe farvi conoscere la persona giusta, anche se Sole vi invita a razionalizzare bene le vostre scelte. Se siete nati nella seconda decade Saturno vi aiuterà con gli esami.

Una domenica serena con la Luna che vi dà un umore abbastanza buono. Anche Giove vi sostiene potentemente se nati a dicembre. Il Sole vi contrasta un po’ ma solo per provocarvi beneficamente e far uscire allo scoperto le vostre incertezze e paure in amore. Nello studio sarete diligenti, costanti e razionali.

Un quadro dei transiti mediamente positivo con Luna dissonante ma non in maniera grave. Saturno vi consente di armonizzare lo spazio familiare se fate parte della seconda decade. In amore se siete single potrete sfarfallare liberi come l’aria mentre chi ha un rapporto stabile sperimenterà un’assenza di ansie. Andrete molto forti nelle materie giuridiche, economiche e contabili.

Luna vi dà soluzioni efficaci ai problemi sia nel contesto familiare che in quello amicale. Vi accompagna inoltre uno stato di salute molto buono, con il Sole che collabora ai vostri successi. Urano vi induce a programmare progetti di vita a lungo respiro, specie se festeggiate gli anni a febbraio. Se invece siete single un po’ di divertimento non guasta, specie se siete nati tra il 13 e il 16 marzo, grazie a Plutone. Se studiate anche in questo weekend Sole vi sosterrà.