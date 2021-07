Covid e viaggi sicuri: come avere il rimborso del biglietto del treno

Il treno resta uno dei mezzi di trasporto più utilizzati non solo in estate, ma durante tutto l’anno. L’emergenza sanitaria ha cambiato inevitabilmente il modo di viaggiare di ognuno di noi. Oggi le regole da seguire a bordo sono molteplici, dalla mascherina al distanziamento. E chi non può partire perché positivo al Covid-19, come può ottenere un rimborso? A questa e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri

Viaggiare in treno e in tutta sicurezza? È possibile e non a caso è una delle soluzioni di viaggio preferite per questa estate. A bordo è assicurata la sanificazione di tutte le superfici, in accordo con le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute. Per questo motivo, il personale dedito ai servizi di igiene e decoro è stato potenziato sulle varie tratte. Viene assicurato il ricambio dell’aria “sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate”, come si legge nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel documento si fa accenno anche alla ristorazione: “è possibile usufruire dei servizi a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti”.