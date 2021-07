Oroscopo dell'1 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere è ospitata in Leone e prepara grandi soddisfazioni emotive. Forma fisica in ottimo stato, specie se siete nati nella prima decade. La vostra chiarezza nella comunicazione fa sì che il vostro rapporto sfiori la perfezione. Marte è il segreto ispiratore delle vostre idee lavorative, specie se festeggiate gli anni dal 29 marzo al 4 aprile.

Venere non è proprio in zona rilassante oggi e vi porterà qualche tensione familiare. Forma fisica che sarà però in stato di grazia. Una gita fuori porta con la vostra dolce metà potrebbe saltare ma organizzatene presto un’altra. Non vi fissate troppo su un impegno che non siete riusciti a portare a termine in ufficio.

Una bella configurazione astrale oggi vi rende spumeggianti anche senza strafare, grazie a Venere e specialmente per i nati tra il 24 e il 30 maggio. Grande momento di concordia tra le coppie di lunga data, con il cielo che benedice anche le iniziative dei single. Se avete abbracciato la libera professione vi risulterà facile concludere un affare.

Urano, Nettuno, Sole e Giove sono tutti ben disposti. Soltanto Plutone vi guarda male se nati dal 15 al 17 luglio. Urano e Nettuno vi forniscono grande carica erotica se fate parte di seconda e terza decade. Se lavorate nell’arte o nella moda Nettuno vi favorirà in caso apparteniate alla terza decade.

Urano vi contrasta un po’ ma Marte e Venere sono invece dalla vostra parte. Ancora Urano però non è proprio positivo nella vita sentimentale, specialmente se fate parte della seconda decade. Cercate di non aumentare la reale portata di incomprensioni e dissapori. Minimo indispensabile oggi in ufficio: scegliete di portarvi le scadenze più pesanti nei prossimi giorni.

Scintille estive grazie a Urano e anche il Sole – insieme allo stesso Urano e a Plutone – vi favorisce in amore se festeggiate gli anni dal 9 al 17 settembre. Infaticabili come sempre in ufficio, non vi stancate mai.

Saturno e Venere favoriscono i nati nella seconda decade in tutto, dalla famiglia alle amicizie passando per i legami. Buona salute psicofisica ma state attenti a non esporvi troppo al sole. Intimità ed esclusivismo sono le qualità che cercate nel vostro rapporto ma il partner potrebbe non essere totalmente d’accordo con voi. Saturno vi farà prendere le decisioni più opportune. Venere è la vostra paladina in ufficio.

Sole vi dà fortuna ma occhio alla vostra pelle, evitate irritazioni se nati dal 23 al 28 ottobre. La vostra simpatia vi rende ancora più amabili nei confronti della persona che avete scelto. Aumenta anche il desiderio erotico mentre a lavoro – se appartenete a seconda e terza decade – il vostro atteggiamento diplomatico vi terrà lontano dai guai.

Un mese cruciale per voi grazie a Marte che vi prometterà equilibrio e salute di ferro. Nettuno però è dissonante e vi impone di stare attenti ai raggi del sole. Luna colora di romanticismo il vostro rapporto d’amore mentre Mercurio e Marte saranno i vostri protettori in ufficio.

Urano vi sorregge dal Toro sia in campo familiare che sociale. Fedeltà, costanza e affiatamento reciproco sono le cose che chiedete e manifestate in amore, con Plutone e Nettuno che vi danno una grossa mano per rispettare queste condizioni. Se siete nati tra il 9 e il 12 gennaio portate a termine in tempo una scadenza lavorativa.

Mercurio e Luna vi ravvivano la giornata anche se ci saranno momenti di potenziale nervosismo per via di Urano contrario. Avvertite un bisogno di tenerezze e coccole in amore mentre in ufficio mostrerete tenacia ed energia in ogni compito.

Urano e Sole potenziano le vostre performance in ogni campo, anche Plutone inoltre vi sorregge. Nettuno è positivo in amore se siete nati dal 9 al 13 marzo, con la sfera erotica che va alla grande soprattutto per i single aiutati da Sole e Plutone. Inoltre Sole, Urano e Saturno vi tendono la mano in ufficio se nati a febbraio.