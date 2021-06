Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 giugno

Ultimo giorno di giugno molto radioso sotto diversi aspetti. Marte e Venere vi guardano benevoli se nati in marzo. Risolvete anche una questione patrimoniale in famiglia e aggiusterete il rapporto con conviventi. Sempre Marte vi dà grande vigore fisico negli sport. Un nuovo interesse sentimentale vi accompagna e accende progetti da fare insieme, come un viaggio in un paese lontano. Se avete un’occupazione che prevede la direzione di altre persone mantenete maniere signorili grazie a Urano.

Plutone e Giove sono molto benefici oggi e vi danno mobilità fisica e mentale, oltre a un’importante sfera creativa e un pizzico di fortuna. Questo specialmente se fate gli anni dal 9 al 15 maggio. Prestate aiuto alla vostra dolce metà in occasione di problematiche di famiglia. Sarete attivissimi e concreti anche in ufficio.

Nettuno vi comporta qualche contrattempo e non vi aiuta a sintonizzarvi con l’ambiente circostante. Marte però minimizzerà ogni tensione. Una temporanea dissonanza di Giove, invece, vi porterà qualche piccolo problema di comunicazione con la persona amata, specie se appartenete alla prima decade. Un buon affare lavorativo vi tenta se festeggiate gli anni tra il 23 e il 29 maggio.

Giove benefico vi darà migliori rapporti con famiglia e amici oltre che una generale brillantezza mentale se fate parte della terza decade. Luna e Venere vi danno un ottimo supporto in amore, mentre a lavoro possedete serietà, determinazione e autocontrollo se nati tra il 10 e il 14 luglio.

Marte e Venere innalzano il livello della vostra generosità, anche se Saturno e Urano dissonanti potrebbero rompere le scatole a livello familiare e sociale. Il vostro carattere tenero e un po’ infantile emerge oggi in amore ma Venere guida le vostre mosse se siete nati nella prima decade. Un’importante committenza lavorativa vi viene assegnata se siete nati dal 24 al 27 luglio.

Un panorama astrale molto benefico vi accompagna oggi, con ottimismo e gioia di vivere che vi caratterizzano se parte della prima decade. Marte e Sole sono dediti al culto dell’Io e vi daranno protagonismo e personalità. Urano in Toro fa inoltre proseguire una fase di armonia in amore, specie se la vostra storia è giovane. Infine, un nuovo arrivate in ufficio ha bisogno di accoglienza e Sole vi consentirà di essere sensibili nei suoi confronti.

La bella posizione di Venere annuncia una giornata con buonumore, specie se fate parte della prima decade. La vostra salute è discreta ma fate attenzione alla pelle e non prendete troppo sole. Marte vi aumenta l’aspetto erotico specie se siete nati tra il 24 e il 28 settembre e vi coinvolgerà in una nuova avventura sentimentale. Un lavoro di gruppo vi stimola molto grazie a Saturno, specie se siete nati nella seconda decade.

Sole, Nettuno, Plutone e Giove vi danno energia vitale e intelligenza fuori dal comune. Non abbiate timore di lasciarvi andare in amore, anche perché Plutone vi darà grinta per non battere in ritirata se siete nati nella terza decade. Se siete liberi professionisti Nettuno vi aiuterà in particolare se siete nati dal 9 al 14 novembre.

Venere e Marte sono benefici, specialmente per i nati della prima decade. Trovate una via di dialogo aperta e di trasparenza con la vostra dolce metà, mentre se siete single sperimentate una grande avventura erotica. Saturno, Marte e Plutone vi aiutano a emergere in campo professionale se siete parte di seconda e terza decade.

Oggi sarete affidabili e darete molte attenzioni al prossimo. La forma fisica è particolarmente soddisfacente anche per chi possiede un’età avanzata. Vi tuffate con grande slancio in un nuovo interesse sentimentale, mentre in ufficio avete molto da fare ma vi mostrate generosi.

Moti planetari eccellenti oggi. La Luna è fautrice di questo stato di cose, specialmente se siete parte della terza decade. Ottimi i rapporti familiari, mentre in amore un sentimento nuovo sta nascendo e non ci sono più dubbi che sia corrisposto. Un improvviso impegno privato vi obbliga a chiedere un po’ di sostegno in ufficio.

Transiti moderatamente positivi dopo un periodo di discrete fortune. Un po’ di dissonanza da parte di Mercurio specie se fate parte della seconda decade. Periodo straordinario invece per la carica erotica ed energetica, con Plutone e Sole che vi spalleggiano. Mercurio però è disarmonico, quindi siate delicati con il partner. Qualche piccola seccatura in ufficio per via di pettegolezzi ma lasciate perdere e dedicatevi al vostro lavoro.