Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 giugno segno per segno

Nettuno e Mercurio favoriscono la vostra evoluzione razionale, accompagnata peraltro da un lucido ottimismo e da grande realismo. Se siete avanti con gli anni Venere vi porterà inoltre fortuna e benessere. Non vi fate mancare la tenerezza grazie a Saturno e Mercurio, che vi regaleranno una dolce serata con la persona che avete scelto. In ufficio vi scoprite corteggiatissimi da colleghi e capi.

Tra i pianeti solo Saturno vi contrasta e vi potrebbe portare qualche problema in famiglia ma tutto questo vi servirà da lezione per avere maggiore temperanza. Dopo qualche piccolo colpo di testa la situazione amorosa tornerà logica e razionale, soprattutto se festeggiate gli anni nella seconda decade. Nuove alleanze lavorative ribadiscono una nuova fase della vostra vita professionale.

Vivete questo giorno d’estate in allegria grazie a Venere. In famiglia il vostro carattere socievole terrà sempre banco e gratificherà in primis il vostro Io. La vostra sete di libertà stona un po’ con le sicurezze che avete costruito in amore. Venere e Saturno vi obbligano a uscire allo scoperto e mettono alla prova la vostra sincerità. Venere e Marte vi guardano benevoli in ufficio se fate parte dei nati tra il 30 maggio e il 5 giugno.

Giornata che fa pulsare le energie fisiche e mentali. Luna ve le farà impiegare nei modi più disparati possibili. Un tenero e delicato scambio amichevole sta per trasformarsi in qualcosa di più serio per quanto riguarda l’amore. Giove, Nettuno e Luna vi aiuteranno se fate parte di prima e terza decade. I soldi non vi mancano ma a volte cercate di risparmiare un po’ di più.

Sole vi rende creativi, ricettivi e fantasiosi. Saturno spunta invece le vostre armi e vi impone tattiche calcolate e un maggiore senso della misura se siete nati nella seconda decade. La vostra dolce metà richiede maggiore sensibilità e presenza se siete nati tra il 23 e il 26 luglio. Sappiate sciogliere le tensioni in un gioioso abbraccio. Un appuntamento di lavoro potrebbe saltare ma non preoccupatevene, forse è meglio.

Contesto planetario molto propizio e favorevole a novità e rivoluzioni. Urano e Plutone vi richiedono fatti e non parole, sia nella sfera professionale che in quella intima. In amore cercate di essere pacifici e impassibili, mentre in ufficio dimostrate la vostra solita infaticabilità.

Discreti influssi positivi oggi, siete in un vortice di progetti da intraprendere con mosse calcolate. La vita familiare gode di concordia grazie a Venere e a Marte. Una nuova storia d’amore vi esalta. Non siate diffidenti e date la possibilità a questo sentimento di farsi strada dentro di voi: Venere vi aiuterà! Uno scenario nuovo si delinea in ufficio: se siete nati nella terza decade prendete tempo per capire la situazione.

Se siete nati in ottobre riuscirete a minimizzare alcune problematiche occorse di recente grazie a Nettuno, Giove e Luna. Marte però è contrario e vi farà trovare avversari particolarmente agguerriti. Il vostro sex-appeal oggi è alle stelle. Non fate troppe vittime se siete single, specie se nati in ottobre! Se invece siete nati dal 9 al 13 novembre Nettuno vi apre la strada a un nobile maneggio di denaro.

Saturno e Marte vi fanno intendere di essere ancora congeniali per delle svolte di vita. La fortuna continua ad accompagnarvi favorendovi in tante iniziative. Plutone vi suggerisce tattiche amorose di grande livello, sappiate però che Marte sarà ancor più decisivo per agire e dichiararvi, con il supporto di Venere. Nuovi introiti arriveranno oggi dall’ufficio.

Giornata particolarmente felice e fortunata. Urano vi infonde discreta energia fisica e mentale. Nettuno e Plutone vi faranno invece adattare intelligentemente alle situazioni. Saturno vi spinge a cercare una relazione che possa soddisfarvi se siete nati in dicembre mentre in ufficio saranno fondamentali i rapporti umani.

Mercurio è ancora favorevole e vi darà relax e riposo notturno. Urano invece è dissonante per i nati della seconda decade, quindi niente eccessi a tavola. Luna vi fa trascorrere la serata con la vostra dolce metà in un tripudio di tenerezze e sospiri, specie se fate parte della seconda decade. Plutone inoltre vi dona grinta per farvi valere a lavoro.

Il cielo vi sorride e aumenta la vostra preveggenza sulle cose. Sole e Luna vi donano questa qualità importantissima e insieme a Giove e Nettuno vi sostengono in amore se siete nati dal 2 al 9 marzo, specie dal punto di vista dell’eros. Se siete lavoratori in un contesto artistico o creativo vivrete un momento propizio, in particolar modo se appartenete a seconda e terza decade.