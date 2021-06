Oroscopo del 28 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Un’aria di gioco e desiderio di divertimento aleggia su di voi malgrado non tutti i pianeti vi sorridano. Siete persone semplici e generose, vi spendete sempre per gli altri e lo dimostrate oggi in ambito familiare. Sole però vi contrasta un po’ in amore, impostando delle distanze che voi dovrete essere bravi a colmare. Venere in Leone vi dà un gran tocco di inventiva a lavoro.

Variabilità di aspetti oggi. Giove e Nettuno rivitalizzano i nati nella prima e nella terza decade. Venere e Marte però vi rende emotivamente permeabili, specie in famiglia. Non mettete in discussione sin da subito il rapporto d’amore e ricordate che Saturno vi rema contro. Siate vigili specie se fate parte della seconda decade e non commettete passi falsi. Giove vi darà grande diplomazia in ufficio.

Venere vi dà freschezza e allegria oltre che un trascinante buonumore, specialmente se siete nati a maggio. Mercurio vi guarda anch’egli di buon occhio e vi dà grande charme da esternare. L’armonia di coppia sarà riconquistata grazie al vostro impegno e all’aiuto di Luna, specie se festeggiate gli anni dal 24 maggio al 3 giugno. Non badate a chi, in ufficio, vuole solo mettervi in cattiva luce: passate oltre.

Influssi di tutto rispetto oggi per via di Sole, Luna e Giove che vi proteggeranno, specie se festeggiate gli anni dal 22 al 25 giugno. Se invece siete nati tra il 15 e il 18 luglio Plutone sarà un po’ contrario in amore. Ma non temete: Urano, Giove, Sole e Nettuno metteranno le cose a posto. Cercate di schivare qualche responsabilità gravosa in ufficio ma, se non riuscirete, porterete comunque a termine il compito…con un po’ di pigrizia!

Qualche lieve nube passeggera proverà a disturbare il vostro cielo ma Saturno vi protegge se siete nati nella seconda decade. Provocazioni frequenti in ambito familiare e nella cerchia di amici ma avrete gioco facile sempre grazie a Saturno. Una conoscenza fatta da poco è molto approfondita e vi piace anche se vi sentite un po’ frenati: Venere vi chiede di non preoccuparvi e di dare una chance a chi ha colpito il vostro cuore. Se svolgete una professione di stampo economico mantenete alta l’attenzione.

Un quadro planetario esaltante accompagna la giornata: pochissimi pianeti vi disturbano, mentre Sole, Venere, Marte, Urano e Plutone sono dalla vostra parte. Volete acquistare una cosa in coppia o addirittura sposarvi e mettere al mondo un figlio? Niente esitazioni: questo è il momento giusto! Chi svolge una professione connessa alla comunicazione riceverà ottimi risultati.

Saturno amplifica la vostra logica se siete nati nella seconda decade. La vostra forma fisica è discreta ma Mercurio vi darà una notevole forza mentale. Corteggiate una persona che pare non volerne sapere. Presto capirete se avrà capitolato o meno! Non vi curate delle imperfezioni lavorative oggi: fate tutto in modo sereno.

Sole e Giove vi sostengono oggi per darvi vitalità, intelligenza e capacità difensive. Luna e Urano sono un po’ dissonanti però, specie per i nati nella seconda decade. Uscite dalla vostra tana e datevi da fare per trovare l’amore, specialmente se fate parte della terza decade. In ufficio incasserete discreti successi.

Venere è molto congeniale e vi favorirà nei favorirà nei rapporti familiari e amichevoli. Un viaggio culturale potrebbe essere in procinto di essere organizzato. Venere in Leone vi dà una mano con i sentimenti se fate parte della prima decade, che siate amanti, complici o compagni di vita. Plutone vi aiuterà in ufficio se fate parte della terza decade.

Giornata di giugno che vi vede in piena forma psicofisica con Giove e Nettuno vostri aiutanti d’eccezione. Anche Urano è estremamente positivo nella vita familiare. Solo il Sole oggi è un po’ disarmonico, specie per quanto riguarda l’amore e se siete nati a dicembre. Urano, Plutone e Giove sono ambizioni e vi spingono a chiedere di più in ambito professionale se fate parte della seconda decade.

Urano vi contesta un po’ oggi dal Toro così come Marte e Leone faranno per i nati in gennaio. Luna ristabilisce la situazione generale migliorando le condizioni del rapporto con la vostra dolce metà. Chi è in una coppia stabile vede aumentare l’intesa di sensi, cuore e ragione. Se fate parte della seconda decade dovete rassegnarvi al fatto che in ufficio c’è chi ne sa più di voi.

Sole vi dà effetti benefici così come anche Nettuno e Plutone a livello di creatività. Questo soprattutto se fate parte dei nati tra il 10 e il 15 marzo. Sempre Sole inoltre vi renderà lucidi e felici in amore ma, al contempo, vi invita pure ad andarci con i piedi di piombo. Oggi evitate incombenze noiose in ufficio se siete nati a febbraio.