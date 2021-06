Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 giugno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 giugno.

Una buona condizione psicofisica vi accompagna, dandovi anche l’opportunità di leggere qualche buon libro o viaggiare verso qualche paese lontano. Venere in Leone e Luna in Acquario vi sostengono in amore, specie se fate parte dei nati tra il 31 marzo e il 7 aprile. Le vostre specialità lavorative si alzano a livelli mai visti.

Una scena planetaria molto positiva con diversi pianeti rapidi come Mercurio che vi spalleggiano. Anche il Sole è tra questi e vi rende pimpanti in ambito sociale, con grande senso dell’umorismo. Giove e Nettuno vi aprono a un abbraccio di sensi con la vostra dolce metà, che sarà stupita da questo. Se dovete svolgere esami o concorsi sarete particolarmente portati per la biologia e la chimica.

Un po’ di nubi passeggere che però sono in rapido allontanamento oggi. Non tutto è rose e fiori ma Urano vi darà sostegno con equilibrio e salute psicofisica. Venere e Mercurio vi permetteranno di curarvi maggiormente della vostra dolce metà. Se affrontate esami o concorsi vi distinguerete come dei primi della classe.

Sole, Giove, Mercurio e Nettuno sono tutti dalla vostra parte e vi daranno sia equilibrio che tranquillità psicologica. Non siate scontati e ripetitivi in amore, anzi fate appassionare la vostra dolce metà grazie a Venere. Se state studiando sarete protetti da Mercurio.

Scorrimento planetario un po’ complesso con Saturno e Urano contrari per i nati nella seconda decade: ci sarà l’obbligo – specie in famiglia – di accettare le scelte altrui. Urano in Toro stimola la voglia di portare avanti una relazione, specie se festeggiate gli anni dal 31 luglio al 5 agosto. Se siete studenti universitari Venere favorirà il vostro studio.

Sole, Urano e Plutone vi sono favorevoli, mentre Giove e Nettuno restano negativi portandovi qualche piccola incomprensione familiare. Il comfort dell’intimità vi fa accoccolare: starete buoni, nella vostra tana, con la persona che conta per voi. Se state preparando esami avrete grande successo se fate parte della terza decade.

Un gioco di transiti abbastanza esaltante e socievole. Venere vi darà ancora più risalto in termini di compagnia oltre che la possibilità di esplorare luoghi artistici. Chi è più in avanti negli anni stia attento al sistema cardiocircolatorio perché Sole è contrario. Grandi progetti se siete in coppia e se siete nati nella seconda decade perché Luna vi porta fortuna e programmazione, magari anche in vista dell’arrivo della cicogna. Venere inoltre vi sorregge anche se dovete sostenere esami o concorsi.

Nettuno vi regala un senso di armonia e di volontà di cambiamenti evolutivi. Sole inoltre vi permetterà di andare in soccorso dei deboli. In amore Giove sarà armonico dandovi grande calore umano, specialmente se festeggiate gli anni dal 5 al 10 novembre. Giove e Nettuno inoltre vi daranno una eccellente preparazione nelle lingue straniere se appartenente alla prima e alla terza decade.

Un cielo estivo molto costruttivo per voi oggi grazie a Venere che vi darà una trascinante energia per fare tante piccole cose. Giove e Nettuno vi tengono ancora il broncio se fate parte di prima e terza decade ma non fatevi affossare dalle insicurezze. Matematica e scienze saranno le materie principali oggi nello studio, con Luna che vi aiuterà.

Indicazione planetaria fausta e promettente anche grazie a Giove che vi invia sollecitazioni benefiche atte a stimolarvi fisicamente e psicologicamente, specie se fate parte della prima decade. Il caldo abbraccio dei sensi prosegue anche oggi grazie a Nettuno e soprattutto per i nati della terza decade. Se preparate esami o concorsi Urano sarà al vostro fianco.

Sole condiziona un po’ lo stato d’animo generale della giornata a livello di socialità e attenzione ai dettagli. La vostra forma fisica è piuttosto buona grazie alla protezione di Mercurio. Spirito delicato e un po’ scanzonato in amore, al di là di un romanticismo sempre presente e che non vi dispiace Urano vi aiuterà a studiare le materia tecnico-scientifiche se siete parte della seconda decade.

Sole, Urano e Giove sono dalla vostra parte ma potreste avere più contrattempi rispetto a ieri e quindi qualche intralcio in più sul vostro cammino. Mercurio non vi guarda positivamente e quindi la vita familiare sarà un po’ complicata se appartenete alla seconda decade. Plutone vi darà però consolidamento e benessere generali. Giove vi favorirà in amore se fate parte dei nati tra il 19 e il 23 febbraio mentre nello studio anche Nettuno, Urano e Plutone vi spianeranno la strada.