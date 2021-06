Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 giugno segno per segno

Mercurio vi fa realizzare nuovi contatti e scoprire nuove realtà. Venere però è imbronciata in Cancro e provocherà qualche piccola dissonanza in famiglia, specie se avete figli e siete parte della terza decade. La vostra bellezza fisica sarà però evidente se fate parte di prima e seconda decade. Se ancora siete single Cupido sta per scagliare le sue frecce per colpirvi. In ufficio svolgete le mansioni silenziosamente e con serietà.

Venere, Plutone, Urano, Nettuno e Giove sono tutti dalla vostra parte oggi. In amore sarete appassionati e comprensivi ma anche generosi. Vi tocca invece sopportare un impegno professionale che avevate preso in precedenze se siete liberi professionisti: Saturno vi assisterà se nati nella seconda decade.

Un sabato tranquillo per voi, con Giove e Nettuno che però vi guardano un po’ imbronciati. Se siete nati tra il 18 e il 21 giugno la parte sentimentale di voi emergerà prepotente come richiesto anche da Venere. A lavoro invece Mercurio è in angolo positivo e i risultati si vedranno, specie se appartenete alla seconda decade.

Venere, Sole, Giove, Nettuno e Urano sono estremamente favorevoli, dandovi serenità emotiva e capacità di conciliazione. Nonostante qualche lieve divergenza, in amore tutto procede per il meglio specie se siete nati tra il 27 giugno e il 4 luglio. Il discorso cambia invece per chi – nato tra il 14 e il 19 luglio – dovrà affrontare la negatività di Plutone. Se un collega vi sta antipatico in ufficio, limitatevi a tenerlo a distanza.

Profilo di transiti con svariati mutamenti, soprattutto positivi. Saturno comincia a essere però ostile, dando qualche problemino di incombenza e di cose da fare in famiglia. Per i nati dal 3 al 10 agosto Mercurio riaccenderà passioni che sembravano sopite. In ufficio sarete bravi nel risolvere una questione tecnica.

La presenza di Luna vi dona fascino e salute. Anche Sole e Venere vi aiutano con un tocco di protagonismo, mentre Urano e Plutone non vi faranno mancare energie. Marte, Urano e Plutone inoltre vi illuminano il cammino amoroso a colpi di romanticismo, specie se nati nella prima e nella terza decade. A lavoro sarete seri, responsabili e poco propensi alla chiacchiera vuota.

Momento di relax nel weekend con quiete e armonia a farla da padrone. Una nuova conoscenza vi ha aperto di recente il cuore, toccandovi in maniera importante. Vi aprite con il vostro garbo ma anche con razionalità, come suggerisce Mercurio. Prendete tempo e pianificate meglio i vostri programmi futuri in ufficio.

Saturno e Urano sono dissonanti e vi fanno avvertire un po’ di stanchezza. Nettuno vi favorisce invece costantemente sotto il profilo emotivo, specialmente se siete nati nella terza decade. Plutone e Sole – se festeggiate gli anni tra prima e terza decade – vi assicurano grande energia in ambito lavorativo.

Vi preparate a questo periodo dell’anno con l’estate che si affaccia con Mercurio che vi aiuta a occuparvi della famiglia. Saturno e Marte sono grandiosi alleati in campo sentimentale e vi daranno basi solide nella relazione specialmente se festeggiate il compleanno in prima e seconda decade. Nettuno vi impone qualche restrizione di tipo caratteriale ma niente di preoccupante. A lavoro chiudete i vostri impegni con bellezza grazie a Marte.

Luna e Plutone vi daranno grande serenità emotiva e capacità di armonizzare l’ambiente familiare. Urano e Nettuno vi spalleggiano rendendovi meno statici e più volenterosi. Fedeltà e costanza sono le migliori qualità da mostrare in ambito affettivo, specie se fate parte di prima e terza decade. Luna, Urano e Plutone vi daranno grandi gioie lavorative se fate parte di prima e seconda decade.

Saturno vi darà senso del dovere e responsabilità se nati nella seconda decade. Mercurio inoltre vi rallegra dandovi grande autoironia e senso dell’umorismo. Situazioni di ordine pratico vi tengono lontani dalla vostra dolce metà oggi. Per i single un incontro promettente potrebbe far scattare la scintilla. A lavoro qualcuno vi fa un po’ seccare e dovrete metterlo a posto, specie se il vostro compleanno si verifica tra il 21 e il 26 gennaio.

Una costellazione astrale discreta. Giove e Nettuno sono in angolo armonico e vi aiuteranno con equilibrio, specie se siete nati tra prima e terza decade. Serena intesa con la vostra dolce metà oggi, specie se appartenete alla prima decade. Se festeggiate invece gli anni tra il 2 e il 9 marzo Mercurio sarà dissonante e potrebbe costringervi a prendere scelte fondamentali in ambito lavorativo.