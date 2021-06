Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 giugno segno per segno

Mercurio vi pervade con i suoi benefici influssi e vi mette in pole position per oggi. Curate però maggiormente i rapporti familiare. L’estate vi dà leggerezza anche nel rapporto di coppia, con Venere che vi aiuta a consolidare una relazione cominciata da poco. Saturno vi spiana la strada verso un incontro speciale se siete nati dal 30 marzo all’1 aprile. Esuberanti e vitali, date il meglio in ufficio se appartenete alla terza decade.

Un quadro dei transiti moderatamente positivo grazie a Luna, Plutone e Urano, che vi consentono di armonizzare e stabilizzare ogni cosa. La vostra vita sentimentale scorre tranquilla e ci sarà anche la possibilità di mettere al mondo un figlio se nati dal 20 al 24 aprile grazie al sostegno di Giove. Puntuali e precisi, siete una garanzia a lavoro.

Previsione astrologica abbastanza fortunata grazie al duo composto da Giove e Nettuno. Venere inoltre continua a benedire le vostre iniziative amorose soprattutto se siete nati dal 21 al 24 maggio. C’è aria di grandi cambiamenti a lavoro, specialmente se fate parte della seconda decade.

Urano in Toro vi fa cominciare bene la giornata e vi dà enormi garanzie dal punto di vista sociale e culturale. Luna vi guarda benevole e la sua influenza vi stimola a dare il massimo in amore. Tutto bene anche se siete single: l’occasione sta per arrivare! Molti progetti in questa giornata: riuscirete a metterli in pratica specialmente se fate parte della seconda decade.

Mercurio vi dà un ottimo inizio di giornata e sviluppa sempre più la vostra diplomazia se siete nati tra il 31 luglio e il 6 agosto. Se invece il vostro compleanno avviene tra il 4 e il 12 agosto Marte vi darà la chance di lanciare in nuove conquiste amorose. Sempre Mercurio, inoltre, vi darà un’ottima giornata lavorativa.

La Luna transita in felice aspetto e Urano è in orbita positiva ma non sempre la strada oggi sarà in discesa, questo perché il duo Giove-Marte vi contrasta duramente. In amore attivate tutte le vostre energie per risolvere un problema che ha colpito la persona che avete accanto. Un nuovo progetto lavorativo vi è stato proposto e vi entusiasma: grazie a Plutone riuscirete a svolgere tutto in maniera impeccabile.

Freschezza, dinamismo ed efficienza in ogni campo per voi oggi! Giornata in cui siete in stato di grazia. In amore Mercurio darà la possibilità di sviluppare comunicazione e dolcezza. Occhio però perché Venere e Plutone negativi potrebbero indurvi a colpi di testa infruttuosi se siete single. Se svolgente un lavoro inerente alla comunicazione e alle notizie darete consistente prova delle vostre abilità, specie se nati nella seconda decade.

Plutone è in angolo armonico per i nati della terza decade e agisce dandovi un tocco di genialità in tutte le cose che fate. Sentimento di devozione romantica quello che dedicate oggi alla vostra dolce metà, anche se Marte è dissonante e Giove prova a colmare alcune vostre irruenze. Guadagnerete l’entrata in nuovi territori professionali se festeggiate il compleanno dal 10 al 13 novembre.

Un saggio Saturno governa la vostra giornata e vi favorisce soprattutto se siete nati nella seconda decade. Un po’ di irrequietezza amorosa emergerà anche se siete felicemente accasati ma Mercurio vi stimola a evadere dalle dinamiche di coppia. Chi è single troverà flirt importanti se nato dal 2 al 10 dicembre. La vostra efficienza in ufficio – generata da un ispirato Marte – vi farà guadagnare molti punti con i capi.

Luna in Vergine oggi è splendida per voi e cerca di mettere le pezze alla negatività di Venere e Sole. Vita familiare serena ed equilibrata, fitness invidiabile grazie a Giove. Nettuno è in angolo benefico e vi porta a voler rivoluzionare la vostra vita sentimentale, specialmente se siete nati nella terza decade. Lavorate con gioia per portare avanti la vostra attività professionale.

Marte è ostile oggi e pure Urano non vi aiuta a tenere il polso della situazione se nati nella seconda decade. Quindi circondatevi degli affetti più cari per superare una giornata non semplicissima. Sole e Mercurio però sono fortemente positivi in ambito amoroso e vi spingono ad avere conoscenze nuove: non lasciatevi sfuggire tali possibilità. Se siete nati tra il 29 gennaio e il 4 febbraio Saturno vi favorirà in ufficio.

Un po’ di stanchezza e pigrizia per via di una Luna dissonante. Venere però è armonica così come il Sole e quindi la seconda metà di giorno porterà più ottimismo. Se siete in una storia iniziata da poco Venere vi farà stare con i piedi per terra, specie se nati nella terza decade. La vostra riservatezza in ufficio vi regala rispetto e stima da chi è accanto a voi.