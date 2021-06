Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 giugno segno per segno

Il Sole è ancora vostro alleato e vi consente di farvi nuove amicizie e di ottenere nuovi contatti se fate parte di seconda e terza decade. Rapporto di coppia che richiederà un investimento emotivo dettato da Mercurio. A lavoro grandi progressi specialmente se siete nati dal 15 al 20 aprile.

Diventate generosi e comprensivi oggi grazie a Venere, che vi apre ad attività filantropiche. Non esagerate con le richieste in campo amoroso e relazionale, specie se festeggiate gli anni nei primi 15 giorni di maggio. A lavoro sfodererete etica, capacità diplomatiche ma anche carisma.

Mercurio è felice per voi se festeggiate gli anni dal 2 al 9 giugno. Sole agisce come fertile attivatore di espansività e di calore umano se siete nati tra il 14 e il 18 giugno. Venere vi dà una concezione molto romantica della relazione oggi mentre ancora il Sole vi rende produttivi in ambito lavorativo.

Una splendida Venere rivitalizza tono e umore. Avete voglia di uscire e conoscere gente nuova ma non lanciatevi troppo in discorsi politici e sociali. Giornata di inizio estate che ha in serbo anche Luna e Venere pronte a spianare i pass in amore. Urano invece vi aiuta a chiudere un affare lavorativo insieme a dei colleghi, specie se fate parte della seconda decade.

Siete al crocevia di alcune decisioni fondamentali: Luna vi farà da consiglierà se nati tra il 27 luglio e il 2 agosto. Carica erotica totale per voi oggi, grazie alla Luna. Mercurio vi darà invece spalle molto forti per dimostrare la vostra forza in campo professionale.

Qualche piccola incomprensione in mattinata con la famiglia per via di Sole e Giove dissonanti. Poi però le cose si aggiusteranno. Vita affettiva che si presenta placida e senza ombre, con una serata romantica all’orizzonte se siete nati tra il 2 e il 9 settembre. Plutone dà una mano ai nati in settembre a livello lavorativo, mentre Venere vi fa apparire simpatici ai colleghi.

Giornata divisa a metà: nella prima parte grande sintonia con voi stessi, nella seconda dovrete gestire un po’ di situazioni interpersonali. Alla fine ce la farete grazie a Mercurio. Forza comunicativa importante a livello relazionale: risolverete una questione delicata con la vostra dolce metà. Nuovi introiti vi risollevano l’umore a lavoro.

Una grande esigenza d’indipendenza si impossessa di voi oggi, tanto in famiglia quanto a lavoro. Plutone è positivo e vi darà modo di puntare in alto. Sempre Plutone vi sorregge dando stabilità al vostro rapporto amoroso, malgrado qualche piccola sbandata. Se siete nati in ottobre Giove sarà decisivo per la giornata lavorativa.

Luna vi favorisce se festeggiate gli anni a novembre, avvicinandovi a successi che prima apparivano intangibili. Giove è un po’ corrucciato in chiave sentimentale e quindi vi porta a un desiderio di evasione se siete nati a novembre. Esprimete una prorompente vitalità a lavoro.

Venere è ostile e aumenta la voglia di stare al centro dell’attenziona, facendo al contempo aleggiare qualche piccola inquietudine nella vostra persona. Nettuno invece aiuterà chi compie gli anni tra il 9 e il 12 gennaio in amore, magari per conoscere una persona nuova. Giove in Pesci vi favorisce in ufficio.

Rapporti di lavoro, amicizia e famiglia un po’ condizionati dalla vostra sete di libertà e dal vostro istinto ribelle e anarchico. Marte in Leone è dissonante per quanto riguarda il lavoro: procedete con cautela, specie in ambito di manovre finanziare. Anche Urano è negativo dal segno del Toro.

Luna à benefica e fortunata per voi, dando maggiore tranquillità in famiglia. Nella sfera dei sentimenti avvertite il gusto per l’evasione. Giove e Luna fanno esplodere bollenti spiriti specie se siete nati dal 3 al 14 marzo. Nuove responsabilità in arrivo in ufficio se siete nati a marzo.