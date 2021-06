Genova, da sabato 19 giugno al via la Biennale di arte contemporanea

La quarta Biennale di Genova

La quarta Biennale di Genova - Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea, organizzata da SATURA Palazzo Stella, è a cura di Mario Napoli, Flavia Motolese e Andrea Rossetti, con il patrocinio e il contributo di Regione Liguria, il patrocinio di Città Metropolitana, Comune e Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Come spiegano gli organizzatori, la quarta edizione della Biennale di Genova “segna l’inizio di una nuova ripartenza, dopo le difficoltà legate alla pandemia, ed è un trampolino di lancio per tante altre edizioni e per progetti in grado di stimolare la creatività, in modo che l’arte contemporanea produca un lascito concreto e si traduca in un’azione culturale piena”.