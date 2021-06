Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 giugno

Progetto dei transiti particolarmente felice. Mercurio vi dà manforte così come anche Saturno, che vi rende decisamente più intelligenti e lucidi del solito. Il Sole vi sostiene anche in amore ma non esagerate con gli atteggiamenti possessivi. Un bel Saturno inoltre vi favorisce le finanze se festeggiate gli anni nella seconda decade.

Luna, Giove e Plutone insieme a Nettuno vi daranno una giornata speciale, soprattutto se siete nati tra il 10 e il 14 maggio. In particolare Nettuno vi apre a contatti sociali particolari. Un po’ complicata la vita sentimentale ma se farete prevalere il buon senso tutto andrà al suo posto. Una proposta di investimento economico stuzzica la vostra volontà: provate, specie se nati nella terza decade.

Un firmamento astrale molto favorevole, con Giove e Nettuno positivi per i nati tra il 7 e il 13 giugno. Curate un po’ di più i rapporti con la famiglia. Venere in Cancro vi rinforza la fase da amatori, specie se nati nella prima decade. Importante però che non vi spingiate troppo oltre! Oggi inoltre arriveranno lauti guadagni lavorativi.

Venere vi apre a una giornata di soddisfazioni intime ed emotive, sia a livello familiare che amichevole. Sole e Mercurio vi daranno le basi per far proseguire la vostra relazione: siate meno poetici e più solidi! Giove vi chiede di non esagerare nelle spese frivole se fate parte della prima decade.

Alti e bassi oggi a livello planetario. Urano infatti vi contrasta se festeggiate gli anni dal 31 luglio al 4 agosto ma Mercurio vi guarda benevolo per darvi un aiuto eccellente. Anche Venere è in ottima posizione insieme al sole, specie per i single e per chi fa parte di prima e seconda decade. Lo stesso Sole vi proteggerà a livello economico se fate parte della seconda decade.

Plutone in Capricorno non vi dà pace positivamente, pungolandovi a fare sempre meglio nel corso della giornata. Non adagiatevi nemmeno in campo amoroso, sia grazie al vibrante Plutone che a Mercurio. Giove sarà invece ostile per i nati nella prima decade, quindi massima prudenza nelle manovre economiche.

Un quadro di transiti particolarmente fortunato, grazie a Mercurio e Sole. Marte dà però un segno negativo per quanto riguarda il rapporto di coppia: c’è il rischio di commettere errori se nati tra il 14 e il 18 ottobre. Saturno però vi aiuterà a lavoro, specie se siete nati tra il 2 e il 7 dello stesso mese.

Una domenica che vede Venere, Marte e Giove splendere in cielo dandovi ogni favore. Quadro ottimale ma occhio a non scompigliare gli equilibri familiare. Nessuna preoccupazione dalla forma fisica, specie se il vostro compleanno arriva tra il 26 e il 31 ottobre. In amore fatevi avanti con chi non avete avuto ancora il coraggio di corteggiare, mentre a lavoro Urano vi disturberà un po’ se siete della seconda decade.

Un bel Saturno vi darà forma fisica smagliante se siete donne che fanno parte della seconda decade. Lo stesso pianeta vi fa risolvere brillantemente qualche problema di sintonizzazione con la persona che avete scelto. Sole e Mercurio, insieme a Giove e Nettuno, vi dicono di fare attenzione a non sperperare denaro. Questo specialmente se appartenete alla seconda decade.

Giove in Pesci aumenta la voglia di vivere se fate parte della prima decade. Anche Nettuno è in Pesci e vi proteggerà, dandovi grinta e calore umano. Plutone vi dà un grande fascino in amore, specie se fate gli anni tra il 15 e il 18 gennaio: non disperdetelo! Se svolgete una professione indipendente e lavorate di domenica vi godete un grande momento di espansione comunicativa.

Quadro dei transiti oggi particolarmente propizio. Mercurio è favorevole così come anche Giove. Se festeggiate gli anni tra il 21 e il 25 dicembre vi attendono istanti di emozioni irripetibili con la vostra dolce metà, nonostante un inserimento poco felice di Urano. Tasche moderatamente piene ma non erodetele in questa domenica, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade.

Cielo di inizio estate abbastanza discreto. L’unica negatività di rilievo da fronteggiare è quella di Mercurio in Gemelli, che vi darà qualche pensiero in famiglia. Sole vi renderà molto passionali e poco temperanti, specie nelle relazioni più fresche. Un progetto lavorativo non vi convince: prendetevi del tempo per esaminarlo a dovere e poi decidere.