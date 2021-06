"Yes Weekend", su Sky TG24 la nuova rubrica su viaggi e turismo

In 12 puntate l'approfondimento racconta il Bel Paese sotto una luce diversa, tra luoghi nascosti e ancora da scoprire. Appuntamento in compagnia di Sara Brusco e Gian Marco Tavani nei weekend (venerdì, sabato e domenica) a partire dal 4 giugno, su Sky TG24, sull'on demand e sui social

Il mondo del turismo è profondamente cambiato: ora esplorare il proprio Paese e viverlo sotto una luce diversa è diventata la scelta di moltissimi italiani che vogliono cogliere l’opportunità di poter godere delle bellezze nostrane e riscoprire le proprie radici. "Yes Weekend", il nuovo approfondimento su viaggi e turismo di Sky TG24, si fa portavoce di quel Bel Paese ancora nascosto e da scoprire, di quell’Italia che ha ancora voglia di vivere, di far emozionare e di essere raccontata. 12 puntate in compagnia di Sara Brusco e Gian Marco Tavani, in onda nei weekend (venerdì, sabato e domenica) a partire dal 4 giugno 2021 su Sky TG24, sull'on demand e su tutti i nostri canali social.