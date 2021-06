Toponoir, Tito Faraci: "La mia lotta per riabilitare Topolino"

Prendere un personaggio decisamente poco popolare e provare a riscriverlo umanizzandolo e restituendogli la sua fallibilità e la sua dimensione iniziale. Tito Faraci ha dedicato gran parte della sua carriera di autore di fumetti a “riqualificare” Topolino, il precisetti della banda Disney, il leader che il popolo non ama. E nel farlo lo ha portato verso una nuova prospettiva, non più piatta e bidimensionale, restituendogli elementi di umanità con cui era nato. Per celebrare il lavoro di Faraci, Panini Comics ha recentemente pubblicato la raccolta Toponoir (192 pagine, 6 euro), una serie di grandi classici che raccontano i colpi, le indagini, i casi risolti a Topolinia. Con Topolino protagonista esattamente quanto i personaggi che gli ruotano attorno – da Pippo a Manetta, passando per Basettoni e Gambadilegno – ricostruiti e valorizzati dal lavoro di Faraci.

Gli si rimprovera di essere un personaggio spesso preciso ai limiti della perfezione, forse aveva bisogno di essere umanizzato. Sì. Per farlo ho lavorato molto sul mondo intorno a lui, sui personaggi solidi che aveva intorno, sulla contemporaneità del personaggio. L’Italia ha prodotto tantissime storie molto belle di Topolino ma anche delle storie che hanno contribuito alla sua immagine negativa, con gialli dalle trame troppo semplici in cui lui aveva una intuizione improvvisa e non sbagliava mai, non si lavorava troppo nemmeno sulle motivazioni che lo spingevano a fare ciò che faceva. Io e altri autori abbiamo cercato di lavorare contro lo stereotipo. E lo abbiamo fatto usando l’umorismo.

Non giriamoci intorno, Topolino è un personaggio inviso a molti. E io ho lottato, spero con qualche successo, contro questa immagine falsata. Il Topolino delle origini era un personaggio anarchico, indisciplinato, che vive ai margini della città. E poi anche nella sua crescita è molto indipendente, combatte contro il potere costituito dove lo trova corrotto. Rappresenta a Topolinia ciò che Paperino rappresenta a Paperopoli. Non è poliziotto o agente segreto, è un personaggio noir nel senso più puro, una persona comune senza autorità che lotta per caso contro i criminali comuni e che a volte per salvare i suoi amici salva anche il mondo.

Addirittura, in “Dalla parte sbagliata”, gli ha fatto violare la legge.

Topolino si trova in uno Stato dove legge non vuol dire giustizia, dove c’è tanta corruzione, fa una scelta morale ed etica. Quello che dovrebbe sempre fare Topolino. Anche a costo di mettersi dalla parte sbagliata e rischiare di diventare un criminale ricercato e finire in carcere. Ho voluto raccontare anche come per tutti noi ci possa essere una linea che non varchiamo mai ma che non è troppo lontana dai nostri piedi, e dall’altra parte di quella linea ci sono comunque degli esseri umani.

Nella stessa storia viviamo la dinamica tra protagonista e antagonista come un qualcosa di irrinunciabile in una storia di successo.

Topolino e Gambadilegno nascono insieme in un certo senso. La prima apparizione di Topolino, nel cartone animato Steamboat Willie del novembre 1928, è accanto a Gambadilegno. E da lì si ritrovano sempre a combattersi, sono due facce della stessa medaglia, opposte ma necessarie l’una all’altra. Senza Gambadilegno, Topolino non sarebbe se stesso.

Una delle operazioni che ha cercato di portare avanti è stata quella di dare giustizia a Manetta.

Ancora mi capita di parlarne quando faccio corsi di scrittura creativa, parlando di quelle cose così vicine che non le vedi più perché vanno fuori fuoco. Manetta era lì, ma come personaggio di contorno, non si capiva a cosa servisse se non per una funzione didascalica, era il personaggio a cui Topolino spiegava le sue intuizioni per poterle raccontare al lettore. Pensavo che se c’era sempre stato, un ruolo doveva averlo avuto, mi serviva per dare più forza e concretezza anche a Topolino. E così in questo lavoro è entrato anche lui. Per me Manetta è più interessante di Basettoni.