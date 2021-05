Women in comics, a Roma una mostra sulle grandi donne del fumetto

26/35

GABRIELLE BELL - I suoi lavori sono stati selezionati nel 2007, 2009, 2010 e 2011 per il Best American Comics e la Yale Anthology of Graphic Fiction. Ha collaborato con il The New Yorker, The Paris Review, McSweeneys, The Believer e Vice Magazine. La storia Cecil and Jordan in New York è stata adattata per il cinema da Michel Gondry nel film collettivo Tokyo!. Il suo primo romanzo a fumetti Everything is Flammable è stato reputato come uno dei migliori graphic novel del 2017 da Entertainment Weekly, Paste Magazine e Publisher’s Weekly