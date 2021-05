Rutigliano, la Torre Normanna e Palazzo Antonelli riaprono al pubblico

A Rutigliano, in provincia di Bari, la Torre Normanna e Palazzo Antonelli riaprono le porte a cittadini e turisti. Ad annunciarlo è l’assessore alla Cultura e al Turismo Viriana Redavid che, su Facebook, osserva: “La fruizione della Torre Normanna e di Palazzo Antonelli consentirà l’elaborazione di una nuova progettualità in campo turistico-culturale che favorirà la promozione della città di Rutigliano su scala nazionale ed internazionale”.

La convenzione con la famiglia Antonelli

Tra le meglio preservate in Puglia tra quelle costruite dai Normanni, spiega Redavid, “la Torre di Rutigliano faceva parte di un Castello edificato nel XII secolo, alla sommità di un colle, nel cuore del Borgo Antico della città”. Per la riapertura e nell’ambito della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, domenica 23 maggio alle 18 “nel Cortile del Castello sarà presentata alla stampa, alle autorità e alle associazioni (presenti su invito e nel rispetto dei protocolli in vigore per l’emergenza sanitaria), la convenzione disposta tra il Comune di Rutigliano e la famiglia Antonelli”, aggiunge l’assessore. Una convenzione che renderà possibile organizzare visite guidate, mostre d’arte, laboratori e iniziative “tese alla valorizzazione della storia e dell’artigianato locale”. A seguire, ci sarà il vernissage della mostra "Segno di Terra Segno di Luce", una personale del noto artista internazionale di origini rutiglianesi Franco Dellerba, che resterà visitabile fino al 30 maggio.