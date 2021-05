Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 maggio

La Luna è in segno ostile, in Bilancia. Se appartenete alla prima decade vi farà annoiare non poco ma creerà pure un’atmosfera dinamica in famiglia. Mercurio, Sole e Venere vi fanno stare in una dimensione di scoppiettante variabilità del cuore. Sole in particolare vi guarda con orgoglio perché una grossa somma di denaro vi entra nelle tasche!

Una giornata molto intrigante. Nettuno occupa i Pesci e a lui si aggiunge il grintoso Marte per darvi un fantasioso estro. Buoni i rapporti con famiglia e amici, ottimo lo stato emotivo. Venere in Gemelli vi prepara una serata particolarmente piacevole con la persona amata, specie se fate parte della prima e della terza decade. Mercurio inoltre vi renderà particolarmente attenti in ufficio, specie se nati in maggio.

Sole, Venere e Mercurio vi daranno armonia se nati in seconda e terza decade. Ottima concordia in famiglia e buonissimi i rapporti in particolare con i figli, specie quelli piccoli. In amore cercate di fare passi importanti per fare durare il rapporto mentre dovrete anche prendere qualche decisione in relazione ad alcuni beni economici familiari.

Venere e Sole vi forniscono i mezzi per mettere in luce la vostra personalità in famiglia. Mercurio vi spalleggia donandovi inoltre grande socievolezza. In amore sarete in grado di combinare logica e sentimenti mentre in ufficio – se siete liberi professionisti – programmerete alcune cose a lunga gettata grazie all’aiuto di Urano.

Vi godete i favori celesti con amabilità e socievolezza. Gioiosi i rapporti con i figli, specie se siete nati tra il 18 e il 22 agosto. Vivace vento di rinnovamento in amore grazie a Saturno e Urano, specie se fate parte della seconda decade. Se invece siete nati tra il 12 e il 19 agosto in ufficio saprete inserire un po’ di estro nella vostra attività.

Urano vi corrisponde rapporti affettivi e familiari di ottimo livello. Plutone inoltre vi spalleggia nella fase amorosa se nati tra il 16 e il 18 settembre. Ancora Urano vi farà amministrare egregiamente alcune finanze, placando le economiche incertezze degli ultimi tempi.

Luna può mostrarvi una sensibilità quasi medianica, specie se fate parte della terza decade. Mostrate un saldo equilibrio in occasione di una controversa familiare, che saprete infatti risolvere. In questo weekend cercate un po’ di appagamento delle emozioni oltre alle varie cose da fare, insieme alla vostra dolce metà. Alcuni mutamenti lavorativi vi lasciano un po’ frastornati ma Saturno vi preparerà a nuove dimensioni, specie se nati nella seconda decade.

Una giornata molto positiva per voi. Marte e Nettuno vi daranno un sabato in cui sarete dotati del vostro umore migliore. Ricercate anche la sintonia con la vostra metà ma non sempre riuscirete a trovarla. Va detto però che Marte è super positivo e sistemerà tutto, presto o tardi. Giove vi spalleggia lavorativamente e nello studio se siete nati in ottobre.

Nettuno vi guarda un po’ di trasverso e vi obbliga a fare i conti con alcune pause e silenzi, specie se nati nella terza decade. Al contrario Saturno vi regala nuove strade creative e trasformanti. Se festeggiate gli anni dal 24 al 29 novembre saprete come muovervi in campo sentimentale e sperimenterete nuove sensazioni. Urano in Toro stimola la vostra parte creativa con bricolage, giardinaggio e cucina.

Nettuno, Giove, Urano e Plutone sono tuti dalla vostra parte (cosa mai successa prima) specie se nati nella terza decade. Plutone in particolare vi regala un momento di grazie a livello sentimentale se nati tra il 14 e il 18 gennaio. Avrete modo di notare che nuovi percorsi lavorativi possono sorgere, soprattutto se fate parte della seconda decade, grazie a Luna e Marte.

Una configurazione abbastanza buona nel weekend, con Saturno che vi offre sveltezza mentale. Solo Urano vi fa mancare un po’ di energie a tratti. Nettuno invece vi regalerà intense opportunità per emozionarvi insieme alla vostra dolce metà. Giocate inoltre una partita fondamentale a livello lavorativo.

Un cielo sereno con un ottimo Giove a vegliare su di voi. Sta per arrivare la stagione in cui si riaccendono passioni e desideri: lasciatevi andare e non cedete a inutili blocchi adolescenziali. Urano in Toro e Marte in Cancro creano un clima di fiducia nei vostri confronti sul posto di lavoro.