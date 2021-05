Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 maggio

Venere ristabilisce l’umore e dona equilibrio tra mente e corpo. A livello sportivo sarete estremamente performanti nel gioco del calcio. Ci sarà una fase di grande comunicazione con il vostro partner dopo un po’ di ombre negli scorsi giorni. Il lungo transito di Urano e Nettuno vi daranno ottimi momenti a livello lavorativo, specialmente per i nati nella seconda e terza decade.

Sole e Urano vi daranno personalità e armonia. La luna invece busserà al vostro cuore se siete single per dirvi di aprirvi alle emozioni. Momento molto positivo in campo lavorativo, specialmente se fate parte della seconda decade.

Quadro planetario estremamente positivo. Saturno in Acquario e Venere vi sorridono per darvi voglia di comunicare e socialità. Se siete nati tra il 10 e il 13 giugno non vi strapazzate troppo con l’attività fisica. Se siete in una relazione farete di tutto per rendere felice la persona amata. Se invece siete single forse riuscirete a trovare l’anima gemella. Se siete nati a maggio razionalità e impegno sono le carte vincenti in ufficio.

Venere vi darà una vita familiare con grandi soddisfazioni e tenerezze, specie se siete madri. Mercurio e Venere in Gemelli vi costringono a controllare un po’ le emozioni in amore. Urano in Toro in vece è vostro consigliere lavorativo specie se siete nati tra il 30 giugno e il 3 luglio.

Un profilo dei transiti che presenta elementi molto positivi. Solo Saturno e Urano vi contrastano rendendovi un po’ temperamentali, specie se appartenete alla prima decade. Siete in cerca di una dolce metà e Venere cercherà di aiutarvi in questo, soprattutto se festeggiate gli anni nell’ultima decade, la terza. Sempre se siete della terza decade il cielo vi favorirà a livello lavorativo.

Urano in Toro vi irradia con le sue simbologie. Plutone vi porta un grande intuito se fate parte della terza decade. Ottimi i rapporti con la famiglia d’origine. Luna in Leone promuove il vostro desiderio di avventura amorosa, specie se siete single: non sottraetevi! Plutone vi vuole capaci di scommettere sulle vostre qualità lavorative.

Venere, Mercurio e Saturno vi inviano influssi molto benefici, specie se fate parte di seconda e terza decade. Dalla famiglia ai rapporti di amicizia, tutto sarà regolato tra dinamismo e saggezza. Se siete in coppia vi attendono progetti di largo respiro con il partner di turno. Giornata di cruciale importante invece per quanto riguarda il lavoro: dovrete dare brillanti risposte professionali.

Un momento di grazia celeste grazie a Marte in Cancro, specie se nati a novembre. Ottima forma fisica gratificata dallo stesso Marte, che vi dona prontezza di riflessi. Luna è negativa se festeggiate il compleanno tra il 12 e il 15 novembre e farete quindi un po’ di fatica nelle conquiste amorose. Balzo in avanti invece nella carriera professionale se nati tra il 24 e il 28 ottobre.

Luna in Leone vi dà fascino e glamour, se fate parte della terza decade e siete donne. Avrete anche un’ottima forma sia fisica che morale. Qualche piccola divergenza con il partner a causa di Mercurio, niente di grave però. Per i single invece grossi successi erotici, specie per chi è nato a novembre. Se festeggiate gli anni dal 23 al 25 dello stesso mese non vi lascerete sfuggire grossi investimenti economici.

Inizio giornata che vi vede un po’ stanchi e affaticati. Urano è positivo ma vi impone scelte familiari e amichevoli delicate, specie se siete nati nella prima decade. Siete costretti a fare anche i conti con una certa emotività nel rapporto di coppia. Urano vi darà però effetti spettacolari nelle prestazioni lavorative.

Un ottimo momento per voi. Saturno e Venere non vi fanno mancare energie e siete dotati di una particolare verve. Mercurio e Venere vi obbligano invece a uscire allo scoperto in campo sentimentale: non abbiate paura di mostrarvi, risultereste poco affascinanti nel caso. Fate attenzione ai movimenti nei piani superiori in ufficio se fate parte della terza decade: riguarderanno anche la vostra posizione.

Una scena astrologica gratificata da Plutone e Sole: ottimo equilibrio intimo e buone energie fisiche e morali. Vita familiare e relazione che si alimenta di soddisfazioni. Una nuova persona conosciuta da poco cattura il vostro interesse, specie se siete nati in marzo. Se siete nati in particolare dal 2 al 5 marzo, invece, Venere potrà giocare negativamente sulle vostre spese.