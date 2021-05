Gardaland riapre il 15 giugno con il nuovo parco acquatico Legoland

Il parco divertimenti a Castelnuovo del Garda darà il via ufficialmente alla stagione 2021 con l'inaugurazione del Legoland® Water Park Gardaland. Apertura anticipata al 29 maggio per Gardaland Sea life aquarium, l'acquario tematizzato del Gruppo. Sempre dal 29 maggio sarà possibile soggiornare presso GardalandAdventure Hotel Condividi:

Meno di un mese e Gardaland inaugurerà ufficialmente la stagione 2021. Dopo mesi di attesa, infatti, il prossimo 15 giugno il celeberrimo parco divertimenti di Castelnuovo del Garda aprirà nuovamente i suoi cancelli al pubblico. Il Decreto Legge del 17 maggio ha infatti inserito i parchi divertimento tra le realtà che possono riprendere le proprie attività. “Siamo davvero felici di tornare finalmente ad accogliere i nostri ospiti e poter offrire loro giornate di divertimento e svago” ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland. “Ad attendere i visitatori una grande e attesissima novità, LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo Parco Acquatico LEGOLAND® in Europa e il quinto nel mondo”.

Dopo aver varcato l'ingresso, l'attenzione dei visitatori verrà subito catturata dalla Miniland, un'area nella quale sono stati ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano (dal Duomo di Milano al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco a Venezia) per i quali sono stati utilizzati 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO. Sarà possibile ammirare i monumenti sia da terra che dal suggestivo LEGO River Adventure, un corso d'acqua che attraversa gran parte dell'area del Parco Acquatico. Non poteva mancare un'area dedicata proprio a Gardaland con la rappresentazione delle attrazioni più amate, dall'iconico Albero di Prezzemolo alla scenografica Fuga da Atlantide fino al Gardaland Magic Hotel.

Tante le attrazioni con giochi d'acqua come il Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riverserà una cascata d'acqua sui bambini e Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia. Ci saranno anche aree dedicate alla creatività e alla scoperta come LEGO Creation Island. Per i più piccoli l'attrazione DUPLO® Splash dove approcciarsi per la prima volta agli scivoli e imparare attraverso il gioco mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà il luogo ideale per tutta la famiglia.

Con due settimane di anticipo rispetto alla riapertura del parco, dal 29 maggio sarà possibile immergersi nelle suggestive atmosfere di Gardaland SEA LIFE Aquarium, l'Acquario tematizzato che offrirà un viaggio alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate dell'intero pianeta. Tra le novità la nuova sala "Oceano Interattivo" e "A un passo dai Leoni Marini", un'area esterna completamente rinnovata dove si potranno ammirare i simpatici animali ancor più da vicino.