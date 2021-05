Oz, a fumetti la meraviglia raddoppia

Il bello della meraviglia è che non finisce mai, e a volte anzi raddoppia. Come in Oz, l’adattamento a fumetti delle celebri opere per ragazzi di L. Frank Baum, edito in Italia da Panini Comics, che in un unico volume a un prezzo on line decisamente popolare (9,40 euro) presenta due romanzi: Il meraviglioso mago di Oz e Il meraviglioso regno di Oz. Nel primo capitolo, il più famoso, si introduce la protagonista Dorothy e il fantastico mondo in cui si trova catapultata insieme al fido cagnolino Toto dopo un tornado che ha letteralmente sollevato la sua casa in Kansas.