Vibo Valentia è la Capitale Italiana del Libro 2021

Proclamata all’unanimità, è Vibo Valentia la Capitale Italiana del Libro 2021. Lo ha comunicato al ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del ministero , il presidente della Giuria, Romano Montroni. Le altre città finaliste erano Ariano Arpino, Caltanisetta, Campobasso, Cesena e Pontremoli.

La prima proclamazione

Istituita dal ministro Franceschini nel 2020, ai sensi della legge 13 febbraio 2020, n.15, la Capitale Italiana del Libro è la prima volta che viene proclamata. "È la prima volta che facciamo la proclamazione della Capitale italiana del Libro che deriva da una legge del Parlamento - ha spiegato Franceschini - L'anno scorso, come prevedeva la norma, non essendoci il tempo per seguire tutta la procedura, il Consiglio dei Ministri ha proclamato Chiari".