Oroscopo del 5 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno in Acquario vi fornisce intuizioni genuine e vere e proprie illuminazioni se nati in marzo. Affrontate una questione burocratica in famiglia con rapidità e volontà di risolvere il problema. In amore contemplate le esigenze del partner con le vostre: il duo Saturno-Giove vi fornirà tempismo e saggezza. Sole in Toro vi consentire di ricevere ciò che meritate dal lavoro.

Plutone vi permette di ricevere un raccolto rigoglioso per la vostra vita, specialmente se nati tra il 12 e il 16 maggio. Continua anche la sosta di Venere nel vostro segno, per un eros quasi magico! Giornata un po’ faticosa lavorativamente parlando ma riuscirete a tenere testa a tutto e a tutti portando a casa quanto vi spetta.

Una giornata gratificata da ottimi aspetti di Saturno e Giove in Acquario. Nuove prospettive si aprono nella vostra personalità. In amore Venere vi invita ad agire concretamente per risolvere incombenze in casa e nei rapporti con le famiglie d’origine vostra e del partner. Siete molto portati per il contatto con il mondo esterno quindi se cercate lavoro non fallirete.

Gli influssi di Venere in Toro si riverberano sul vostro segno positivamente. Il pianeta vi ispira un’intensa voglia di produrre in ogni settore. Plutone vi guarda invece imbronciato dal punto di vista amoroso e tarpa un po’ le ali ai nati tra il 14 e il 18 di luglio. Giornata in cui la fatica in ufficio di certo non vi pesa.

Sole, Venere e Urano in Toro vi contrastano se fate parte di seconda e terza decade. Potreste anche ritrovarvi con qualche impegno saltato se nati dal 12 al 15 agosto. Occhio ai rapporti genitori-figli. Un nuovo amore sorto da poco vi tiene all’erta facendovi battere il cuore. In ufficio vi attivate per difendere un collega a voi caro che ha bisogno di aiuto.

Sole, Venere, Marte, Urano e Plutone sono tutti in angolo armonico, soprattutto se nati tra il 25 e il 31 agosto. Marte in particolare vi darà grande slancio nelle cose specie se nati nella prima decade. Affettività e dolcezza sono assicurati nelle relazioni di coppia, soprattutto se festeggiate il compleanno a settembre. Tenete occhi e orecchie aperte perché potreste vivere un balzo di carriera lavorativa in avanti molto presto.

Plutone e Marte vi provocano in Capricorno ma un parterre planetario di tutto rispetto vi spalleggia. Non esponetevi nel manifestare posizioni politiche o punti di vista etici, specialmente se nati nella terza decade. In amore se cercate l’anima gemella potreste sorprendervi di trovarla tra gli sguardi e i sorrisi di chi non vi aspettate. Se avete abbracciato la libera professione volerete più in alto che mai, specie se nati tra il 17 e il 22 ottobre.

Una configurazione planetaria di piena primavera stimolante e vivace, specie per i nati della prima decade. In amore Nettuno in pesci vi espande al mondo circostante e vi fa governare una passione amorosa che giunge inattesa. Plutone, vi accompagna invece nelle scelte professionali se festeggiate gli anni dal 12 al 16 novembre.

Una giornata di evoluzione, con il cielo in aspetto congeniale. State costruendo solide mura per il vostro nido di affettività, specie se nati nelle prime due decadi. Tenete cura attenta della vostra relazione. Potreste avvertire a lavoro qualche lieve scontentezza ma Saturno vi darà distacco per farvi rendere al meglio nonostante tutto.

Costellazione di pianeti che vi favorisce moderatamente. Venere-Urano e Sole vi donano un buon umore e una buona forma fisica, specie se fate parte della seconda decade. Se potete, mettetevi alla prova con gli sport ma chi è nato nella prima decade faccia attenzione ai mezzi di spostamento, usandoli con prudenza. Nettuno e Giove vi tengono la mano in amore, specie se fate il compleanno tra il 12 e il 17 gennaio. Riuscite a modulare il vostro carattere a quello dei nuovi colleghi arrivati in giornata.

Qualche malumore passeggero determinato da Venere, Urano e Sole. Guizzi di genialità vi assistono se siete ancora single, trasformando il vostro look specialmente se nati nella seconda decade. Acutezza mentale, strategia e un pizzico di fantasia saranno vostre alleate in ufficio se nati tra il 28 gennaio e il 4 febbraio.

Nettuno vi favorisce con aumentate facoltà percettive e la vostra vitalità vi consente di esercitare un ruolo trainante nell’ambiente. Giove in Acquario vi aiuta a sistemare situazioni pratiche che ostacolavano il rapporto con la persona amata. Una proposta di un capo vi mette di fronte a una situazione di responsabilità che però gestirete ottimamente grazie a Nettuno e Plutone.