Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 maggio segno per segno

Avrete freschezza e buona salute grazie a Venere in Toro, mentre Giove vi darà energia vitale se nati tra il 17 e il 20 aprile. Sempre Venere ma anche Luna promuovono amori nuovi ed esaltanti se siete nati tra il 7 e il 15 aprile. Mercurio e Urano invece aiutano gli studenti specialmente per matematica e biologia.

Il Sole vi dà salute morale e fisica, con voglia di vivere e di darsi da fare. Se in casa ci sono bimbi piccoli sarete deliziati dalla loro compagnia. Siete in cerca del vero amore? Nettuno vi darà la possibilità di varcare nuovi confini se siete nati tra l’8 e il 13 maggio. Non smettete di pensare al futuro lavorativamente parlando: Urano e Mercurio vi supporteranno.

Un po’ demotivati oggi per via di Nettuno in Pesci. Gestite le contrarietà familiari e cercate di trovare un punto d’incontro. Un gusto per l’avventura caratterizzerà la giornata sentimentale mentre non fatevi trascinare in polemiche inutili sul posto di lavoro, specie se le questioni riguardano principalmente i vostri capi.

Una ripresa con slancio e voglia di fare. Sole in Toro vi rende particolarmente dinamici e laboriosi. Occhio solo a Plutone che è negativo per i nati della terza decade. La primavera schiude nuove chance relazionali specie se festeggiate gli anni tra il 10 e il 13 luglio. Se svolgete un lavoro che riguarda la creatività Nettuno vi darà una mano.

Con entusiasmo riprendete le vostre attività. In famiglia siete il centro delle relazioni e delle confidenze degli altri: vi piace essere visti come i migliori. Venere in Toro porta stimoli amorosi ai nati nella terza decade. A lavoro cercate oggi di abbinare l’utile al dilettevole, magari con un pizzico di allegria.

Una configurazione planetaria mediamente positiva grazie a Urano in Toro. Se festeggiate gli anni dal 27 agosto all’1 settembre potrete fare grandi passi in avanti per alcuni cambiamenti. Nettuno in Pesci potrebbe darvi qualche stop se siete nati nella terza decade. In amore sempre i nati della terza decade devono fare una scelta affettiva di un certo peso. I single avranno possibilità di avventura se nati tra il 14 e il 17 settembre. Senza fa pesare il vostro aiuto, risolvete il problema di un collega a lavoro.

Giove, Saturno e la Luna vi sorridono. In famiglia vi sentite amati ma Marte vi contrasta un po’ se siete nati tra il 26 e il 30 ottobre. La Luna in Acquario vivifica i rapporti di coppia, che siano fissi oppure occasionali. Niente progettazioni complicate però per i nati della terza decade. Sempre la Luna vi farà finalmente arrivare successi concreti a lavoro.

Non facilissima la ripresa dalla routine, anche perché in famiglia c’è da risolvere una questione di comunicazione. La seduzione erotica resta l’arma più efficace per il vostro segno. Plutone è vostro potente alleato se festeggiate gli anni tra il 12 e il 18 novembre. Se siete liberi professionisti oggi avrete la possibilità di fare un viaggio che lavorativamente potrebbe risultare importante.

La Luna vi porta ricettività, sensibilità e attitudini artistiche. In famiglia grande comfort nei prossimi giorni e non mancano anche altri momenti di relax. Venere in Toro libera il terreno da strascichi precedenti: adesso siete pronti per vivere una grande passione. Dimostrate la vostra competenza in ufficio grazie a un efficace Saturno in Acquario.

Riprendete la routine con programmazione e abilità. Urano in Toro facilita i vostri progetti se nati tra il 27 e il 31 dicembre. Avete necessità di rimettervi in gioco con la vostra dolce metà, soprattutto se appartenete alla prima decade. Mentre a lavoro rientrate senza fronzoli e dotati di tutte le vostre qualità. Plutone vi sostiene se nati nella terza decade.

Una Venere un po’ birichina vi invia influssi benefici per una giornata soddisfacente. Saturno e Giove vi ampliano gli orizzonti in qualsiasi situazione, in particolare in campo amichevole vivrete un momento stimolante. La Luna è positiva ma Urano negativo: ci saranno un po’ di litigi se siete nati nella terza decade. In ufficio vi aspetta una giornata faticosa ma che Mercurio renderà meno pesante.



Pesci

Nettuno in Pesci transita in maniera trionfale. A parte qualche piccola contrarietà non preoccupante se fate parte della prima decade la giornata filerà via liscia. Venere, Sole, Mercurio, Plutone e Marte sono super positivi: che siate single o in coppia avrete un cielo astrologico molto buono! A lavoro esercitate un po’ di stimolo sui vostri colleghi per ottenere maggiore capacità di prestazione, specie se nati nella terza decade.