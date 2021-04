Oroscopo del 26 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte è in aspetto dissonante dal Cancro mentre Giove vi sostiene ma ci sarà comunque un po’ di malumore nel corso della giornata, specie se nati a marzo. Niente di grave, parliamo di contrattempi. Se siete figli in casa sarà maggiormente richiesta la vostra presenza. In amore riversate sul partner la vostra sensualità specialmente se nati dal 26 al 31 marzo. Vi attrezzate con vigore per una grande giornata professionale.

Atmosfera astrale davvero primaverile. Mercurio vi sostiene dandovi freschezza temperamentale e mettendo in evidenza i rapporti amichevoli che si rafforzano. Questo specie per i nati tra il 29 aprile e il 4 maggio. Se siete una coppia continua oggi avete un legame invidiabile. I single invece si apriranno a nuove esperienze. Se fate una professione connessa alla comunicazione oggi dovrete riordinare un po’ le idee, specie se fate parte della seconda decade.

Saturno e Giove in Acquario predispongono una giornata in cui riuscite a incastrare varie cose. In famiglia trovate il modo di dividervi tra casa vostra e quella dei genitori. Per voi stare insieme a una persona significa fare affidamento anche alla comunicazione intellettuale: con il vostro partner ci sarà un fertile scambio di idee. La vostra professionalità lavorativa si mostrerà ancora una volta di grande livello.

Giornata un po’ sì e un po’ no, con dei transiti planetari un po’ altalenanti. Plutone non vi sarà alleato, specie se festeggiate gli anni dal 15 al 18 luglio. Il calore emotivo della vostra partner, unito al suo fascino amoroso, non andrà limitato da parte vostra, anzi accolto come un dono. Seguite a lavoro i consigli di chi si trova lì da più tempo. Urano in Toro vi darà garanzie se appartenete alla prima decade.

Una giornata particolarmente frizzante con pianeti rapidi che stimolano influssi positivi. Anche in famiglia starete bene ma potrebbe accadere qualche novità inattesa. Godete di ottima salute grazie alla Luna. Se la relazione con il vostro partner è iniziata da poco avrete l’opportunità di stabilizzarla ancora. Concludete inoltre un impegno lavorativo che avevate iniziato tempo fa, se fate parte della seconda decade.

Momento astrologico molto produttivo grazie a Sole, Venere, Mercurio e Urano, che vi aiuteranno se nati nella seconda decade. Dedicate un po’ più di spazio ai sentimenti per far sì che la vostra relazione proceda sempre a gonfie vele. Questo specialmente per i nati in settembre. Se svolgete una libera professione ci sarà un discreto carico di stress psicologico da affrontare.

Gratificati oggi dai buoni influssi della Luna. Particolarmente affettuosi saranno i rapporti in famiglia mentre la vostra forma fisica è abbastanza buona, specie per quanto riguarda i riflessi. La forza degli impulsi passionali con Marte e Plutone sarà oggi preponderante. Le emozioni non mancheranno! Seri e responsabili, come sempre date l’esempio in ufficio, specie se nati dal 14 al 20 ottobre.

Scena astrale un po’ particolare, con pianeti poco affini al vostro segno. Nettuno e Plutone però sono fedeli alleati e vi danno una salute mediamente buona. Tuttavia potreste non sentirvi soddisfatti della vostra forma fisica attuale. Se siete nati tra il 10 e il 13 novembre state attraversando una fase di cambiamento sentimentale. In ufficio mettete in campo ogni vostra energia e tirate fuori la grinta quando serve.

Giove in Acquario vi invia influssi benefici e i nati in novembre godranno anche dell’influenza di Luna in Bilancia, ricevendo in cambio equilibrio e forza decisionale. Se siete nati nella seconda decade troverete un momento sentimentale molto buono a cui voi saprete aggiungere ulteriore poesia. A lavoro Giove vi dona grande abilità per le mansioni di gruppo, che saprete anche coordinare.

Aspetti planetari trionfalmente positivi per oggi. Plutone e Urano sono in aspetto spettacolare e vi aprono a una giornata di successi. Marte in Cancro darà un po’ di spintoni ma niente di grave. Occhio però alle vie respiratorie se nati in dicembre. Progetti di vita a lungo termine caratterizzano la vostra complicità amorosa oggi, magari addirittura qualche figlio in arrivo. A lavoro tenete duro in confronto al vostro capo che vorrebbe darvi grossi carichi di lavoro.

Scenario che vi vede procedere abbastanza serenamente. Luna in Bilancia vi renderà lo spirito lieto ma anche Venere, Mercurio, Sole e Urano sono dalla vostra parte. Se appartenete alla prima decade avrete la necessità di chiarire i sentimenti provati per una persona incontrata di recente, questo specialmente se nati dal 14 al 19 febbraio. Sarete inoltre particolarmente lucidi in ufficio.

Cielo d’aprile splendente grazie a Venere, che vi garantisce un’ottima salute psicofisica. Si stabilizzeranno anche i rapporti in famiglia. Un nuovo amore vi sta letteralmente scaldando il cuore. Non pensate dunque al passato, specie se siete parte della terza decade. La vostra attività lavorativa vi piace e lo dimostrate con grande forza di volontà, in modo più significativo se nati nella terza decade.