Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 aprile segno per segno

La vostra energia per la giornata pare inesauribile, anche per risolvere alcuni problemi creati da pianeti avversi. In particolare Marte creerà qualche imprevisto se siete parte della prima decade. Cautela nei rapporti con i figli, in particolare se adolescenti. Ottima anche la forma fisica. Attenzione a dosare i vostri slanci di generosità e sentimento, specialmente se nati in aprile. Uno splendido Giove vi supporterà in ufficio.

L’aria di primavera vi rinvigorisce. Urano, Nettuno e Plutone vi daranno sicurezza nei vostri mezzi e accogliete anche le sfide che capiteranno in giornata. Venere mette in luce oggi la vostra generosità. Se siete single e della prima decade il momento è propizio per nuovi incontri. I nati nella prima e nella terza decade avranno il sostegno di Urano e Plutone in ufficio.

Nettuno vi pone delle scelte da compiere in ambito familiare, specie se siete nati dal 9 al 14 giugno. Avrete una grande facoltà di riflessione critica e riuscirete pure a riallacciare rapporti che sembrano difficili. Necessario però che mettiate più calore e slancio per ciò che riguarda i sentimenti, come vi stimola a fare Saturno. Un’importante occasione professionale vi verrà proposta oggi se siete parte della terza decade.

Sole in Toro vi favorisce, in particolare potrete gestire in famiglia una situazione poco chiara. Urano e Venere vi sosterranno se festeggiate gli anni dal 26 giugno al 7 luglio. Nettuno in Pesci vi intenerisce il cuore, specie se nati nella terza decade. Se siete single corteggiate chi vi interessa ma con pazienza. Plutone invece vi rema contro a lavoro se nati tra il 15 e il 19 luglio.

Profilo dei transiti che mostra influenze discrete. La Luna è il fulcro della vostra fortuna odierna, specie se nati tra il 25 luglio e il 7 agosto. Una vivida intelligenza sposa la vostra predisposizione d’animo e anche la salute sarà ottimale. Oggi però dovete ricavare un po’ di tempo per la vostra dolce metà, che di recente avete un po’ accantonato. E dovrete farlo senza alibi. Se svolgete inoltre una professione autonoma sarete molto favoriti dalla Luna.

Gioco dei pianeti che vi vede in uno stato di grazie. L’insieme delle forze planetarie vi darà slancio decisionale, sensibilità e protagonismo nel mondo esterno. Soltanto Nettuno vi è contrario e può indurre a passi falsi. Non fate troppi sforzi dunque nell’attività fisica. Se siete single e avete l’età opportuna potrete vivere una serie di esperienze amorose. Un ottimo Urano vi aiuterà invece in campo lavorativo.

Oggi sarete particolarmente espansivi e le vostre qualità di comunicazione verranno esaltate. In famiglia godete di un momento di particolare armonia. Se desiderate allenarvi optate per il calcio o una corsa leggera ma – per chi è nato tra il 15 e il 19 ottobre – la raccomandazione è di stare attenti e proteggere il sistema immunitario. Il vostro segno è molto poetico oggi in amore, grazie in particolare a Venere. Se avete abbracciato una libera professione avrete discrete occasioni, specie se lavorate per la stampa o la vendita.

Favoriti da Marte, riceverete successi specie se nati dal 24 al 27 ottobre. Fate un po’ attenzione a non esagerare con atteggiamenti un po’ dittatoriali che possono creare fraintendimenti. Il vostro slancio passionale è notevole ma mi raccomando non esercitate controllo mentale sul vostro partner. Plutone e Nettuno sono in aspetto felice e vi daranno una mano in ufficio, specie se fate parte della terza decade.

Panorama zodiacale un po’ variabile. Luna in Vergine vi suggerisce quiete e riposo. Ritrovate anche una dimensione di dialogo con la vostra dolce metà, dopo alcuni atteggiamenti un po’ strafottenti e superficiali. Conquistate però posizioni di carriera in ambito professionale specialmente se appartenete alla seconda decade.

Luna in Vergine vi apre a una giornata fertile di soddisfazioni in ogni campo. Ottimi i rapporti con i figli. La dolcezza che dimostrerete alla vostra dolce metà aumenterà anche il disegno erotico della vostra relazione. Chi svolge un lavoro di stampo artistico potrà contare su nuovi canali di espressione, specie se vuole operare in cinema o tv.

Si respira un’aria buona perché tanti pianeti fanno il tifo per voi. In particolare Giove e la Luna vi daranno capacità di adattamento e intelligenza, oltre che forza decisionale. Mercurio, Sole e Urano però sono contrari, specie per chi fa parte della prima decade. In amore siete nel classico tunnel di una relazione da poco iniziata: non lasciatevi sopraffare dai sentimentalismi facili. Giornata molto importante in ambito lavorativo: Saturno e Giove vi stimolano a dare il massimo!

Giornata piuttosto impegnativa con la Luna che vi provoca saggiando la vostra resistenza psicofisica. I rapporti sociali saranno oggi un po’ in salita ma troverete la grinta giusta per trovare spazi e modi corretti. Non trascurate la vostra dolce metà e sappiate ritrovare l’armonia esaltando la dimensione erotica e quella esclusiva del vostro rapporto, specie se nati in marzo. La vostra competenza lavorativa consente di risolvere un’incombenza improvvisa.