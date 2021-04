Oroscopo del 23 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Un disegno planetario fondamentalmente positivo per oggi, specialmente se festeggiate gli anni dal 2 al 5 aprile. La vostra moderazione vi eviterà polemiche inutili e la forma fisica sarà davvero ottima. Vi godete in amore una giornata di corrispondenza pressoché totale mentre i single di marzo saranno maestri dell’erotismo. Scoprite anche che il lavoro di squadra fa per voi grazie a Saturno in Acquario.

Inizio di weekend lievemente affaticato. I rapporti con il prossimo sono un po’ nervosi però saranno buoni i rapporti con la famiglia, specie figli e fratelli e in particolare se festeggiate gli anni dal 21 al 25 aprile. Nuovi contenuti e nuovo spessore ai rapporti: questo è il vostro obiettivo. Mostrate anche intelligenza accettando i mutamenti che la relazione prevede. I colleghi vi troveranno un po’ burberi oggi: provate a distendere i nervi.

Giove positivo vi darà un fine settimana gioioso e leggero, specie se nati in giugno. In famiglia trovate una dimensione di accoglienza, mentre Saturno è in questo momento la stella polare. In amore scoprite un’esistenza appagante insieme alla vostra compagna. Se siete single e della prima decade Venere vi fa uscire allo scoperto per andare all’attacco di chi ha preso il vostro cuore Saturno e Mercurio vi offrono lucidità in ufficio.

Gioco dei transiti discretamente buono. Nettuno in Pesci vi dona adattamento e intelligenza, Urano protegge ed esalta il benessere psicofisico. Se siete parte della prima decade Marte vi obbliga a un coinvolgente legame erotico. Prima di abbandonarvi a una storia però prendete tempo. Urano in Toro vi propone invece cambiamenti allettanti a livello lavorativo.

Un fine settimana che vi vedrà pimpanti. Marte in Gemelli vi garantisce brio, allegria e socievolezza specie se siete nati a luglio. Una splendida Luna in Vergine vi darà anche un’intesa di ferro con il vostro partner, mentre a lavoro i colleghi sono un po’ pigri e dovrete pungolarli un po’. Ma occhio a non fare troppo gli arroganti!

Riflettori puntati sulle attività pratiche oggi, con la buona salute che vi è comunque confermata. In amore uno slancio passionale alimenta il rapporto di coppia grazie a Marte, Venere e al Sole. Un nuovo importante incarico lavorativo vi viene assegnato, soprattutto se siete nati tra il 26 e il 31 agosto. Urano in Toro vi darà l’occasione di affermarvi ed emergere.

Saturno vi regala intelligenza e lungimiranza in Acquario. Portate avanti oggi con vigore le vostre iniziative, consci però dei limiti se nati in prima e seconda decade. Se vi siete stancati di essere single il cielo vi sorreggerà, quindi lanciatevi in qualche avventura! A lavoro faticherete un po’ ma i vostri sforzi saranno ripagati.

Un quadro planetario complicato oggi, sarete sotto pressione per via di Venere, Mercurio, Sole e Urano tutti negativi. Si profila una fase di nervosismo ma niente di troppo grave. Periodo buono per le coppie stabili perché Plutone e Nettuno vi aiutano a intendervi nelle cose che desiderate. Iniziate la giornata lavorativa con un po’ di apatia per via di Giove in Acquario, che non vi darà lo smalto che cercate.

Saturno in Acquario fa aumentare la generosità e la ricettività agli stimoli esterni. I rapporti con la componente familiare saranno tutto sommato buoni. Un intenso scambio emotivo caratterizza la vita prima in amore oggi, specialmente se appartenete alla terza decade. Nuovo giorno lavorativo in cui troverete molti impegni che si susseguono e dovrete sgobbare un po’ senza tregua.

Cominciate con la nuova giornata in maniera serena, con spirito lieve. Se siete nati tra il 21 e il 24 dicembre dovrete fronteggiare un Marte corrucciato e sarete costretti a scendere a patti con gli altri. Nettuno è positivo se fate parte della terza decade e vi stimola a organizzare un viaggio con la vostra dolce metà. Il vostro intervento in ufficio inoltre si rivela essenziale per uscire da una difficoltà creatasi.

Un movimento dei pianeti un po’ faticoso oggi. Se siete nati in gennaio potreste avvertire aria di nervosismo e di scarsa concentrazione. In amore Giove vi rende decisamente complici del vostro partner mentre in ufficio l’aria è piuttosto competitiva, probabilmente per via di una gara di bravura tra colleghi. Chi nasce nella seconda o nella terza decade avrà atteggiamenti invece più equilibrati.

Un nuovo giorno produttivo. Urano, Nettuno e Plutone vi sosterranno se nati a marzo, avrete inoltre estro e creatività in ogni momento. Curate bene i rapporti familiari e affettivi essenziali. Relazioni d’amore nuove e rivoluzionarie si presentano alla vostra porta oggi: a voi la decisione di farle entrare o meno. Rispettate peraltro la tabella di marcia in ufficio: anche oggi avete dato il massimo!